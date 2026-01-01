LPGથી લઈને કાર, બધું જ મોંઘુ… આજથી દેશમાં આ 5 મોટા ફેરફારો લાગુ

નવી દિલ્હી: 2026 શરૂ થઈ ગયું છે અને વર્ષના પહેલા દિવસે દેશમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. રે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ દિલ્હી, મુંબઈ અને કોલકાતા સહિત તમામ શહેરોમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. ત્યારે મોટી ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓએ પણ તેમની કારના ભાવમાં વધારો કરીને આંચકો આપ્યો છે. ચાલો આવા પાંચ મોટા ફેરફારો વિશે જાણીએ…
પહલો ફેરફાર: LPG સિલિન્ડર મોંઘો બન્યો
1 જાન્યુઆરી, 2026ની શરૂઆત મોંઘવારીના આંચકા સાથે થઈ છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ દેશભરમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર પર આ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તે વર્ષના પહેલા દિવસથી ₹111 મોંઘો થયો છે.
બીજો ફેરફાર: હવાઈ મુસાફરી સસ્તી થશે
બીજી તરફ 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજથી હવાઈ પ્રવાસીઓને થોડી રાહત મળી છે. કંપનીઓએ ઉડ્ડયન બળતણ (ATF)ના ભાવ ઘટાડ્યા છે. દિલ્હીમાં તેની કિંમત ₹99,676.77 થી ઘટાડીને ₹92,323.02 પ્રતિ કિલોલિટર કરવામાં આવી છે.
ત્રીજો ફેરફાર: કાર ખરીદવી મોંઘી બની
2026ના પહેલા દિવસે કાર ખરીદનારાઓને આંચકો લાગ્યો છે. ઘણી મોટી કાર કંપનીઓએ તેમની કારના ભાવ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને સંચાલન ખર્ચને ટાંકીને, આ કંપનીઓએ કારના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
ચોથો ફેરફાર: ઓસ્ટ્રેલિયામાં શૂન્ય ટેરિફ નિકાસ
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે ગયા સોમવારે જાહેરાત કરી હતી, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા આર્થિક સહયોગ અને વેપાર કરારના ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે શૂન્ય ટેરિફ નિકાસનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયા 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ભારતીય નિકાસ માટે તેની બધી ટેરિફ લાઇન શૂન્ય કરી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે તારીખથી, ભારતમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં નિકાસ થતી 100% વસ્તુઓ ટેરિફ મુક્ત રહેશે.
પાંચમો ફેરફાર: પહેલા મહિનામાં બમ્પર બેંક રજાઓ
જ્યારે જાન્યુઆરી મહિનો ઘણા મોટા ફેરફારો લાવે છે, ત્યારે બેંકો પણ આ મહિને બમ્પર રજાઓ (જાન્યુઆરી 2026 માં બેંક રજાઓ) રાખવાની તૈયારીમાં છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલી યાદી અનુસાર, જાન્યુઆરીમાં બેંકો 16 દિવસ માટે બંધ રહેશે. મકરસંક્રાંતિ અને પ્રજાસત્તાક દિવસ સહિત વિવિધ પ્રસંગોએ બેંકો બંધ રહેશે. જો કે, આ બેંક રજાઓ રાજ્યથી રાજ્યમાં બદલાઈ શકે છે. રજાઓ હોવા છતાં, તમે ઓનલાઈન બેંકિંગ દ્વારા તમારા બેંકિંગ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકો છો, જે 24×7 ખુલ્લી રહે છે.