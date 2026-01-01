ભારતીય અર્થતંત્ર મજબૂત રીતે વૃદ્ધિ પામે છે: RBI

નવી દિલ્હી: અનિશ્ચિત અને પડકારજનક વૈશ્વિક આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ છતાં, ભારતીય અર્થતંત્ર મજબૂત રીતે વૃદ્ધિ પામી રહ્યું છે, જે મજબૂત સ્થાનિક માંગ, સૌમ્ય ફુગાવા અને સમજદાર મેક્રોઇકોનોમિક નીતિઓ દ્વારા આધારભૂત છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ જણાવ્યું છે.
સ્થાનિક નાણાકીય વ્યવસ્થા મજબૂત અને સ્થિતિસ્થાપક રહે છે, જે મજબૂત બેલેન્સ શીટ, સરળ નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ અને ઓછી નાણાકીય બજારની અસ્થિરતા દ્વારા મજબૂત બને છે. તેમ છતાં, બાહ્ય અનિશ્ચિતતાઓ – ભૂરાજકીય અને વેપાર સંબંધિત, નજીકના ગાળાના જોખમો છે, સેન્ટ્રલ બેંકે તેના નવીનતમ નાણાકીય સ્થિરતા અહેવાલ (FSR)માં જણાવ્યું છે.
અહેવાલ મુજબ, વૈશ્વિક અર્થતંત્ર સ્થિતિસ્થાપક રહ્યું છે, જેને નાણાકીય પગલાં, ફ્રન્ટ-લોડેડ વેપાર અને મજબૂત AI-સંબંધિત રોકાણ દ્વારા ટેકો મળ્યો છે. જો કે, હજુ પણ વધેલી અનિશ્ચિતતા, ઉચ્ચ જાહેર દેવું અને અવ્યવસ્થિત બજાર સુધારણાના જોખમને કારણે ઘટાડાનું જોખમ ચાલુ રહે છે.
“વૈશ્વિક નાણાકીય બજારો સપાટી પર મજબૂત દેખાય છે પરંતુ વધતી જતી અંતર્ગત નબળાઈઓ દર્શાવે છે. ઇક્વિટી અને અન્ય જોખમી સંપત્તિઓમાં તીવ્ર વધારો, બિન-બેંક નાણાકીય મધ્યસ્થીઓની ભૂમિકામાં વધારો અને બેંકો સાથે તેમની વધતી જતી આંતરસંબંધ, અને સ્ટેબલકોઇન્સની વૃદ્ધિ, આ બધા વૈશ્વિક નાણાકીય વ્યવસ્થાની નાજુકતામાં વધારો કરે છે,” તે ઉલ્લેખ કરે છે.
RBI રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે મજબૂત મૂડી અને પ્રવાહિતા બફર્સ, સુધારેલ સંપત્તિ ગુણવત્તા અને મજબૂત નફાકારકતા સાથે શિડ્યુલ્ડ વાણિજ્યિક બેંકો (SCBs)નું વલણ મજબૂત રહે છે. મેક્રો સ્ટ્રેસ ટેસ્ટના પરિણામો કાલ્પનિક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ નુકસાનનો સામનો કરવા અને નિયમનકારી લઘુત્તમ કરતા ઘણા ઉપર મૂડી બફર્સ જાળવવા માટે SCBs ની સ્થિતિસ્થાપકતાની પુષ્ટિ કરે છે. સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશનોની સ્થિતિસ્થાપકતાની પુષ્ટિ કરે છે.
નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFCs) મજબૂત મૂડી બફર્સ, નક્કર કમાણી અને સુધારેલી સંપત્તિ ગુણવત્તા દ્વારા મજબૂત રહે છે. વીમા ક્ષેત્ર બેલેન્સ શીટ સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવવાનું ચાલુ રાખે છે અને એકીકૃત સોલ્વન્સી ગુણોત્તર લઘુત્તમ થ્રેશોલ્ડ મર્યાદાથી ઉપર રહે છે.
દરમિયાન, માર્ચ 2025ના અંતમાં ઘરેલું દેવું કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP)ના 41.3 ટકા સુધી વધી ગયું, જે તેના પાંચ વર્ષના સરેરાશ 38.3 ટકાથી સતત વધારો દર્શાવે છે, જેમાં વપરાશ સંબંધિત લોન મોટાભાગે ઉધાર લેતી હતી, અહેવાલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.. જો કે, RBIએ નોંધ્યું છે કે મોટાભાગના ઉભરતા બજાર અર્થતંત્રોની તુલનામાં, ભારતનું ઘરેલું દેવું ઓછું રહે છે.