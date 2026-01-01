ગુજરાત સરકારે 2026ના પહેલા દિવસે મોટા વહીવટી પ્રમોશનની જાહેરાત કરી

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે ગુરુવારે રાજ્ય વહીવટમાં મોટા ફેરબદલ અને પ્રમોશનની જાહેરાત કરી, જેમાં અનેક બેચમાં વરિષ્ઠ આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી.
2026ના પહેલા દિવસે લેવાયેલા આ નિર્ણયને સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર સૂચના દ્વારા ઔપચારિક રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી. સૂચના મુજબ, 1996 બેચના પાંચ વરિષ્ઠ આઈ.એ.એસ. અધિકારીઓને મુખ્ય સચિવથી અધિક મુખ્ય સચિવ (ACS) પદે બઢતી આપવામાં આવી છે.
રાજીવ ટોપનોને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમાં ACS, મોના ખંધારને ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગમાં, ડૉ. ટી. નટરાજનને નાણાં વિભાગમાં, મમતા વર્માને ઉદ્યોગો અને ખાણ વિભાગમાં અને મુકેશ કુમારને ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં, રાજ્ય સરકારે 2013 બેચના 13 IAS અધિકારીઓ માટે પસંદગી ગ્રેડને મંજૂરી આપી, જેનો લાભ તાત્કાલિક અમલમાં આવશે.
હાલમાં વાસ્મોના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ, ભાવનગર, નવસારી, દાહોદ, ખેડા-નડિયાદ અને ગીર સોમનાથના કલેક્ટરો તેમજ વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પસંદગી ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો છે. મંજૂરી બાદ ઘણા સંયુક્ત સચિવો અને વરિષ્ઠ સચિવાલય અધિકારીઓને પણ અધિક સચિવો તરીકે પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યા છે.
GAD એ 2010 બેચના સાત IAS અધિકારીઓને સુપર ટાઇમ સ્કેલ પર બઢતી પણ આપી છે. બઢતી પામેલાઓમાં કચ્છ-ભુજ કલેક્ટર આનંદ પટેલ, અમદાવાદ કલેક્ટર સુજીત કુમાર, ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કમિશનર ડૉ. નરેન્દ્ર કુમાર મીણા, ટેકનિકલ શિક્ષણ કમિશનર બી.એચ. તલાટી, માહિતી વિભાગના કમિશનર કે.એલ. બચ્ચાણી, પાટણ કલેક્ટર તુષાર વાય. ભટ્ટ અને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના ખાનગી સચિવ ડૉ. હાર્દિક શાહનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ કેડરમાં પણ બઢતીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 2013 બેચના સાત IPS અધિકારીઓને પસંદગી ગ્રેડ (લેવલ 13) માં બઢતી આપવામાં આવી છે, જેનો પગાર રૂ. 2.15 લાખ છે. અમદાવાદ શહેર SOG અને આર્થિક શાખા, CID ક્રાઇમ, પશ્ચિમ રેલ્વે સેલ, રાજ્ય દેખરેખ સેલ, વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના અધિકારીઓ અને કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પરના અધિકારી મનીષ સિંહનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 14 IPS અધિકારીઓને વધુ બઢતી મળી છે. IPS અધિકારી નરસિંહ કોમરને બઢતી આપવામાં આવી છે, જ્યારે ડૉ. વિપુલ અગ્રવાલને અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (ADGP) અને ડૉ. રાજકુમાર પાંડિયનને પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) ના પદ પર બઢતી આપવામાં આવી છે.
2012 બેચના ઘણા અધિકારીઓને ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (DIG) ના પદ પર બઢતી આપવામાં આવી છે, જેમાં કેટલાક અધિકારીઓને અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે, નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે, અને ઇન્ટર-કેડર ડેપ્યુટેશન અધિકારીઓને પણ નિયમો અનુસાર બઢતી આપવામાં આવી છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં મુખ્ય વિભાગોમાં વહીવટી નેતૃત્વને મજબૂત બનાવવા અને શાસનને સુવ્યવસ્થિત કરવાના પગલા તરીકે મોટા પાયે પ્રમોશન કવાયત જોવામાં આવે છે.