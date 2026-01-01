જમ્મુ-કાશ્મીરમાં બરફવર્ષાથી નવા વર્ષની ઉજવણી કરનારા પ્રવાસીઓમાં આનંદ

શ્રીનગર: છેલ્લા 12 કલાક દરમિયાન કાશ્મીર ખીણના ઊંચા વિસ્તારોમાં હળવી હિમવર્ષા થવાના કારણે સહેલાણીઓમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો.ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ અને પહેલગામ પર્યટન રિસોર્ટમાં આનંદ માણનારાઓએ ખૂબ મજા કરી હતી, જ્યાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ બરફવર્ષા થઈ હતી. પ્રવાસીઓને નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા માટે ગાતા અને નાચતા જોઈ શકાય છે. શહેરના કેન્દ્ર, શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં પણ હજારો પ્રવાસીઓ એકઠા થયા હતા, શિયાળાની ઠંડીનો સામનો કરીને નવા વર્ષનો પ્રારંભ કર્યો હતો.
આ વખતે ખીણમાં હોટલ, લોજ અને ગેસ્ટ હાઉસ સંપૂર્ણપણે વેચાઈ ગયા છે, જેનાથી પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા હજારો સ્થાનિકોને નવી આશા મળી છે કે 2026 શાંતિપૂર્ણ રહેશે. ૨૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ના રોજ પહેલગામમાં થયેલા ક્રૂર આતંકવાદી હુમલા બાદ ખીણમાં પ્રવાસીઓનો પ્રવાહ ભારે પ્રભાવિત થયો હતો. હવે, શિયાળાના પ્રવાસન ફરી શરૂ થતાં, ખીણના લોકો વધુ બરફવર્ષા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.શ્રીનગર અને કાશ્મીરના અન્ય નગરો અને શહેરોના રહેવાસીઓ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ પરંપરાગત હિમવર્ષા ચૂકી ગયા, જેના કારણે બાળકોનો ઉત્સાહ ઓછો થયો, જેમણે આ ક્ષણની ઉજવણી માટે બરફ સંબંધિત રમતો અને પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કર્યું હતું. શ્રીનગર શહેરમાં ૨.૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ગુલમર્ગમાં માઈનસ ૫.૫ અને પહેલગામમાં ૦.૪ લઘુત્તમ તાપમાન હતું. જમ્મુ શહેરમાં ૧૦.૭ ડિગ્રી સેલ્સિયસ, કટરા શહેરમાં ૮.૭, બટોટમાં ૫.૭, બનિહાલ ૩.૯ અને ભદરવાહમાં એક ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન હતું.
40 દિવસનો તીવ્ર શિયાળાનો સમયગાળો, જેને સ્થાનિક રીતે ‘ચિલ્લાઈ કલાન’ કહેવામાં આવે છે, તે 21 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 30 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થશે.જો આ 40 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા ન થાય, તો લોકોને ખેતી, બાગાયત અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં પણ ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ચિલ્લાઈ કલાનમાં ભારે હિમવર્ષા પર્વતોમાં રહેલા બારમાસી જળસંગ્રહોને ફરીથી ભરે છે, જે ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિવિધ જળસંસાધનોને ટકાવી રાખે છે. આ શિયાળામાં પૂરતા વરસાદ/બરફના અભાવે વિવિધ નદીઓ, નાળા, ઝરણા, કુવાઓ અને તળાવો પહેલાથી જ સૌથી નીચા સ્તરે વહી રહ્યા છે. ડિસેમ્બર 2025 માં વરસાદમાં 28 ટકાની ખાધ નોંધાઈ છે.