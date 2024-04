રામનવમી હિંસા પર CM મમતા બેનર્જીએ આપી પ્રતિક્રિયા

પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં રામ નવમી દરમિયાન થયેલી હિંસા અને અન્ય સ્થળોએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ એકબીજા પર પ્રહારો કરી રહ્યા છે. દરમિયાન સીએમ મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે ભાજપે હિંસા ભડકાવી છે. TMC ચીફ મમતા બેનર્જીએ ગુરુવારે કહ્યું, તમે જાણો છો કે ગઈ કાલના આગલા દિવસે ભાજપે હુમલો કર્યો હતો. પોલીસને ઈજા થઈ છે. એક ધર્મના લોકોનું શિરચ્છેદ કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપ ધારાસભ્ય દળ બળ સાથે આવ્યો હતો.

ભાજપે શું કહ્યું?

પશ્ચિમ બંગાળના બીજેપી અધ્યક્ષ સુકાંત મજુમદારે દાવો કર્યો હતો કે રામ નવમીના શોભાયાત્રા પર ટીએમસીના લોકોએ હુમલો કર્યો હતો. સીએમ મમતા બેનર્જીએ લોકોને ભડકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે NIA આ મામલાની તપાસ કરે.

VIDEO | “The attack on the peaceful procession on the occasion of Ram Navami (in West Bengal’s Murshidabad yesterday) was done by TMC cadre. It is part of CM Mamata Banerjee’s plan to instigate people and consolidate minority votes for the upcoming elections. We demand an NIA… pic.twitter.com/5TjhNySlEI

