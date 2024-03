CM કેજરીવાલ 1 એપ્રિલ સુધી ED રિમાન્ડમાં રહેશે

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે કેજરીવાલના ED રિમાન્ડને 1 એપ્રિલ સુધી લંબાવ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે અરવિંદ કેજરીવાલને આજે બપોરે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેજરીવાલ કથિત દારૂ કૌભાંડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની કસ્ટડીમાં છે.

સ્પેશિયલ જજ કાવેરી બાવેજાની કોર્ટમાં સીએમ કેજરીવાલ અને EDના વકીલો વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ જોવા મળી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલને 1 એપ્રિલ સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. તમામ દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો છે. કોર્ટનો આદેશ થોડા સમયમાં આવશે.

ASG રાજુએ કહ્યું કે સીએમની ધરપકડ કરવાનો અધિકાર સામાન્ય માણસથી અલગ નથી.

ED તરફથી હાજર રહેલા ASG SV રાજુએ કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીએ લાંચ લીધી અને ગોવાની ચૂંટણીમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો. અમારી પાસે એવા દસ્તાવેજો છે જે સાબિત કરે છે કે આ નાણાનો હવાલા માર્ગ દ્વારા ગોવાની ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજુએ કહ્યું કે જેઓએ તેનું નામ પાછળથી રાખ્યું તેઓએ આમ કરવા પાછળના કારણો જાહેર કર્યા છે. તે કાગળોમાં છે. રાજુએ કહ્યું કે અમારી પાસે સાક્ષી છે કે પૈસા સાઉથ ગ્રુપમાંથી આવ્યા હતા. શ્રેણી છે. તેણે તે સાંકળ વિશે પસંદગીપૂર્વક વાત કરી નથી.

અરવિંદ કેજરીવાલે કોર્ટમાં કહ્યું કે મારી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મારી વિરુદ્ધ કોઈ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો ન હતો, મારા પર કોઈ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા ન હતા. કેજરીવાલે કહ્યું, હું EDના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો આભાર માનું છું. તેણે અત્યાર સુધીની તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે.

અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે રાઘવ મંગુટાનો ઉલ્લેખ આવા 7માંથી 6 નિવેદનમાં નથી, પરંતુ 7માં નિવેદનમાં ઉલ્લેખ છે. પરંતુ તે પ્રથમ 6 નિવેદનોમાં દેખાતું નથી. EDના બે ઉદ્દેશ્ય હતા. એક આમ આદમી પાર્ટીને ખતમ કરવી, આમ આદમી પાર્ટીને ભ્રષ્ટ અને ચોર કહેવાનું અને બીજું પૈસા પડાવવાનું. સીએમએ કહ્યું કે શરદ રેડ્ડીએ ધરપકડ બાદ 55 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે 100 કરોડનું કૌભાંડ થયું છે. ચાલો હું તમને કહું કે તે શું કૌભાંડ છે. EDની તપાસ બાદ આ કૌભાંડ શરૂ થયું હતું. અરવિંદ કેજરીવાલે કોર્ટમાં કહ્યું કે અમે રિમાન્ડનો વિરોધ નથી કરી રહ્યા. તેઓ ઇચ્છે ત્યાં સુધી તેમને કસ્ટડીમાં રાખો. બોન્ડની પણ તપાસ થવી જોઈએ.

અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે એક નિવેદન રાઘવ મંગુટાનું છે, તેઓ મારી પાસે જમીન માંગવા આવ્યા હતા, તો મેં કહ્યું કે જમીન LG હેઠળ આવે છે. ધરપકડ બાદ તેને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે મને મળવો જોઈએ? પુત્રની ધરપકડથી પિતા ભાંગી પડ્યા અને પોતાનું નિવેદન બદલી નાખ્યું.બાદમાં પુત્રને જામીન મળ્યા અને તે સરકારી સાક્ષી બન્યો, મતલબ કે મિશન પૂર્ણ થયું.

અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે EDએ અત્યાર સુધીમાં 31 હજાર પેજ ભેગા કર્યા છે. મારો ઉલ્લેખ માત્ર 4 નિવેદનોમાં થયો છે. પહેલા સી અરવિંદ, તેઓ મનીષ સિસોદિયાના સેક્રેટરી હતા. તેણે કહ્યું કે તેણે મારી હાજરીમાં મનીષ સિસોદિયાને દસ્તાવેજો આપ્યા. કોણ શું આપી રહ્યું છે તે હું કેવી રીતે જાણી શકું? ઘણા ધારાસભ્યો મારી પાસે આવે છે. જો દસ્તાવેજો આપવામાં આવે તો શું વર્તમાન મુખ્યમંત્રીની ધરપકડ કરવા પૂરતું છે?

કેજરીવાલ કોર્ટમાં બોલી રહ્યા છે. તેણે કહ્યું કે હું ED અધિકારીઓનો આભાર માનવા માંગુ છું કે પૂછપરછ ખૂબ જ સારા વાતાવરણમાં થઈ. આ કેસ 2 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. મારી ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેમ છતાં હું કોઈ કોર્ટમાં દોષી સાબિત થયો નથી.

તમને જણાવી દઈએ કે ઈડીએ 21 માર્ચે અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. 22 માર્ચે કોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલને 28 માર્ચ સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા. બુધવારે અરવિંદ કેજરીવાલની પત્ની સુનીતા કેજરીવાલે દાવો કર્યો હતો કે આજે કોર્ટમાં તેમની હાજરી દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલ કથિત કૌભાંડ સાથે જોડાયેલો મોટો ખુલાસો કરશે.