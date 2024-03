કેબિનેટ મીટિંગઃ ખેડૂતો માટે મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત

આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મોદી સરકારે મોટી ભેટ આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે પીએમ ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી સબસિડીની સમય મર્યાદા એક વર્ષ વધારી દીધી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે ગુરુવારેએક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ સંદર્ભમાં માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી 300 રૂપિયાની સબસિડીની સમય મર્યાદા 31 માર્ચ, 2025 સુધી ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સબસિડીવાળો સિલિન્ડર 603 રૂપિયામાં મળશે.

કેબિનેટની બેઠકમાં છ મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા

પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે કેબિનેટની બેઠકમાં છ નિર્ણયોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે હવે એક વર્ષમાં 12 સિલિન્ડરની મર્યાદા સુધી 10 કરોડથી વધુ મહિલાઓને પ્રતિ સિલિન્ડર 300 રૂપિયાની સબસિડીનો લાભ મળશે.

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કાચા શણના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં 285 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, AI મિશન હેઠળ, પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વમાં કેબિનેટની બેઠકમાં 10,372 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે ઇન્ડિયા AI મિશનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

તેમણે કહ્યું કે દેશમાં 10 હજારથી વધુ GPU ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આનાથી સ્ટાર્ટ અપ ઇકોસિસ્ટમને ફાયદો થશે. AI ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ટાયર 2,3 શહેરોમાં પાયાના અભ્યાસક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તર પૂર્વ માટે વિશેષ પહેલ

પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે કેબિનેટે ઉત્તર પૂર્વના 8 રાજ્યોના ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઉન્નતિ 2024 યોજના (નોર્થ ઈસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મેટિવ ઈન્ડસ્ટ્રિયલાઈઝેશન સ્કીમ)ને મંજૂરી આપી છે. ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રને 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પ્રોત્સાહન તરીકે આપવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પણ ભેટ

કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પણ ભેટ આપવામાં આવી છે. મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 4 ટકાના વધારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સાથે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ભથ્થું વધીને 50 ટકા થઈ ગયું છે. સરકારનો નવો નિર્ણય 1 જાન્યુઆરી 2024 થી જૂન 2024 સુધી લાગુ રહેશે. આ નિર્ણયથી દેશના એક કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોના ભથ્થામાં મોટો વધારો થશે.

ST વર્ગ અનામત માટે કાયદો

આજે કેન્દ્રીય કેબિનેટે નિર્ણય લીધો છે કે આગળ જતા સંસદમાં નવો કાયદો લાવવામાં આવશે જે સુનિશ્ચિત કરશે કે ગોવામાં એસટી કેટેગરીની વસ્તીના આધારે ચૂંટણી પંચ ગોવા વિધાનસભામાં એસટી વર્ગને અનામતનો લાભ પણ આપે. . વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે એસટી કેટેગરી માટે કેટલી બેઠકો અનામત રાખવી જરૂરી છે.