રેર અર્થ મેગ્નેટના ઉત્પાદન સહિત બે પ્રોજેક્ટની કેબિનેટની મંજૂરી

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળે દેશના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં મોટા પાયે પરિવર્તન લાવવા માટે એકસાથે ચાર મોટા નિર્ણયો લીધા છે. મોદી સરકારે કુલ 19,919 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે, તેમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના લોકો માટે ખાસ ભેટો સામેલ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવએ આ નિર્ણયો વિશે માહિતી આપી હતી. સરકારે પુણે મેટ્રો અને રેર અર્થ મેગ્નેટ્સ સાથે રેલવેના બે મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સને પણ મંજૂરી આપી છે. તેમાં મુંબઈ નજીક બદલાપુર–કર્જત લાઇન અને ગુજરાતની દ્વારકા લાઇનનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયો દર્શાવે છે કે સરકાર કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે કેટલી ગંભીર છે. આ પ્રોજેક્ટ્સથી લાખો મુસાફરોને સીધો લાભ મળશે અને મુસાફરીનો સમય પણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થશે.
પુણે મેટ્રો વિસ્તરણને મળ્યો સૌથી મોટું બજેટ
કેબિનેટે સૌથી વધુ બજેટ પુણે મેટ્રોને આપ્યું છે. પુણે મેટ્રો ફેઝ-1ના વિસ્તરણ માટે 9858 કરોડ રૂપિયાનું અનુદાન મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આ અંતર્ગત શહેરમાં 32 કિલોમીટર નવી લાઇન બિછાવવામાં આવશે.
રેર અર્થ પરમાનેંટ મેગ્નેટ (REPM) સ્કીમ
ભવિષ્યની ટેકનોલોજીને જોતાં સરકારે રેર અર્થ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ (REPM) સ્કીમને મંજૂરી આપી છે. આ માટે 7280 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યો છે. તેના માધ્યમથી દેશમાં જ હાઇટેક મેગ્નેટ બનાવવાનું લક્ષ્ય છે. આ મેગ્નેટ્સ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને મોબાઇલ ફોનમાં ઉપયોગમાં આવે છે. હાલમાં આપણે તેના માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર છીએ. આ નિર્ણયથી ભારત આત્મનિર્ભર બનશે.
દેવભૂમિ દ્વારકા માટે રેલવે લાઇન
ગુજરાતમાં સરકારે ઓખાથી કનાલસ રેલવે લાઇનને ડબલ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટ પર 1457 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાશે. લાઇનની લંબાઈ 159 કિલોમીટર છે. લાઇન ડબલ થતાં દ્વારકા જતી ટ્રેનોની સંખ્યા વધારવી સરળ બનશે અને માલગાડીઓ પણ ઝડપી ગતિએ દોડી શકશે.