પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ પૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનની હત્યા ?

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન અંગે એક ગંભીર દાવો સામે આવ્યો છે. એક અહેવાલ મુજબ, પંજાબની અદિયાલા જેલમાં કેદ ઇમરાન ખાનની હત્યા કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે ઇમરાન ખાનની ત્રણ બહેનોને છેલ્લા 21 દિવસથી અદિયાલા જેલમાં તેમને મળવા દેવામાં આવ્યા નથી. તેમની બહેનોએ પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને ફરિયાદ કરી છે. આ પછી, ઇમરાન ખાનના હજારો સમર્થકો જેલની બહાર એકઠા થયા હતા. દરમિયાન, તેમની બહેનો પણ અદિયાલા જેલની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે.
🚨 BIG BREAKING from Pakistan
Sources: Pakistani Regime Allegedly Killed Imran Khan in Prison
🟥Supporters of Imran Khan & thousands of members of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party are reportedly attempting to breach Adiala Jail in a bid to obtain information about their… pic.twitter.com/zCUV4WXnjB
— Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 26, 2025
આજે, 26 નવેમ્બર, 2025, પીટીઆઈ કાર્યકરો સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં “કાળો દિવસ” મનાવી રહ્યા છે. આ દિવસને 26 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનની પ્રથમ વર્ષગાંઠ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ દિવસે, ઇમરાન ખાનની મુક્તિ અને રાજકીય ન્યાયની માંગણી કરતા વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શનો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા. પીટીઆઈએ દેશભરમાં જિલ્લા સ્તરીય પ્રદર્શનો, રેલીઓ અને સભાઓનું આયોજન કર્યું છે. પીટીઆઈના કાર્યકરો કથિત સરકારી અન્યાય, રાજકીય દમન અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે.
ઈમરાન ખાન 2023 થી અદિયાલા જેલમાં કેદ છે
એ નોંધવું જોઈએ કે પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023 થી રાવલપિંડીની અદિયાલા જેલમાં કેદ છે. અલ-કાદિર ટ્રસ્ટ સંબંધિત કથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં રાષ્ટ્રીય જવાબદારી બ્યુરો દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં તેમના પર તેમની પત્ની બુશરા બીવી સાથે સાંઠગાંઠ કરવાનો આરોપ છે. ઈમરાન ખાન પર ટ્રસ્ટના નામે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ મલિક રિયાઝ હુસૈન પાસેથી 60 એકર જમીન દાન તરીકે સ્વીકારવાનો આરોપ છે, જેના પરિણામે રાજ્યને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.