મુંબઈમાં INDIA ગઠબંધનનું શક્તિ પ્રદર્શન

લોકસભા ચૂંટણી 2024ની જાહેરાતના બીજા દિવસે કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના ઈન્ડિયા એલાયન્સના નેતાઓ મુંબઈમાં એક થયા અને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. ઈન્ડિયા એલાયન્સના નેતાઓએ ભાજપ, પીએમ મોદી, આરએસએસ, ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ્સ, ઈવીએમ અને ગેરંટી મુદ્દાઓ પર પ્રહારો કર્યા હતા અને ટોણો માર્યા હતા. આ સાથે લોકતંત્ર અને બંધારણને બચાવવાની હાકલ કરતા તેમણે એવી ગેરંટીનું વચન આપ્યું હતું, જે અમીરો માટે નહીં પરંતુ ગરીબ વર્ગ માટે છે. આ રેલી દ્વારા ઈન્ડિયા એલાયન્સે વિપક્ષી એકતાની તાકાત બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મુંબઈમાં તેમની 63-દિવસીય ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનું સમાપન કર્યાના એક દિવસ પછી વિપક્ષી ગઠબંધન INDIA ના સભ્યોએ “રાષ્ટ્રીય મહાગઠબંધન” ની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. હિંસા પ્રભાવિત મણિપુરથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા મુંબઈમાં પૂરી થઈ હતી.

CPI(ML) ના દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, તમિલનાડુના મુખ્ય પ્રધાન અને DMK નેતા એમકે સ્ટાલિન, જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન ફારુક અબ્દુલ્લા, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સૌરભ ભારદ્વાજ, બિહારના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અને RJDના નેતા તેજસ્વી યાદવ ઈન્ડિયા એલાયન્સમાં આ બેઠકમાં અઘાડીના વડા પ્રકાશ આંબેડકર, પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (PDP)ના પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તી, ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના નેતા અને પૂર્વ સીએમ હેમંત સોરેનની પત્ની કલ્પના સોરેને હાજરી આપી હતી.

Our young and energetic leader, the only hope of our nation, Shri Rahul Gandhi, has completed the historic Bharat Jodo Nyay Yatra in the land of Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Jyotiba Phule, the land of equality and social justice.

