બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સે પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર એક ખાસ ભેટ મોકલી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર દેશ વિદેશના નેતાઓએ તેમને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સે વડા પ્રધાન મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર ખાસ ભેટ મોકલી છે.
ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. ભારત સહિત વિશ્વભરના વિવિધ રાષ્ટ્રપ્રમુખો, નેતાઓ અને હસ્તીઓએ પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર અભિનંદન સંદેશા મોકલ્યા. હવે, બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સે પણ પીએમ મોદીને જન્મદિવસની ખાસ ભેટ મોકલી છે. રાજા ચાર્લ્સ તરફથી મળેલી આ ભેટ કદંબ વૃક્ષ છે.
રાજા ચાર્લ્સે કદંબનું ઝાડ કેમ મોકલ્યું?
ભારતની રાજધાની દિલ્હીમાં બ્રિટિશ હાઈ કમિશને લખ્યું, “મહારાજ્ય રાજાને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર કદંબનું ઝાડ મોકલવાનો આનંદ છે. વડા પ્રધાન મોદીની ‘માતા માટે એક વૃક્ષ’ પહેલથી પ્રેરિત થઈને, આ પહેલ પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રત્યેની તેમની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.”
પીએમ મોદીએ રાજા ચાર્લ્સને એક વૃક્ષ આપ્યું
નોંધનીય છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ રાજા ચાર્લ્સને એક વૃક્ષ ભેટમાં આપ્યું છે. હકીકતમાં, ગત જુલાઈમાં બ્રિટનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ઇંગ્લેન્ડના નોર્ફોકમાં સેન્ડરિંગહામ એસ્ટેટમાં રાજા ચાર્લ્સ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમને એક વૃક્ષ ભેટમાં આપ્યું હતું.