‘બ્રાન્ડ ઈન્ડિયા’ પર MICAના પ્રોફેસર અને IIM ઈન્દોરના પ્રોફેસરનું પુસ્તક

અમદાવાદ: ‘બ્રાન્ડ ઈન્ડિયા: અનફોલ્ડિંગ ગ્લોબલ નેરેટિવ્સ વિથ ભારત વિકાસ’ શીર્ષકવાળા પુસ્તકનું નવી દિલ્હીમાં લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું. IIM ઈન્દોરના ડિરેક્ટર પ્રો. હિમાંશુ રાય અને MICAના પ્રોફેસર પ્રો. વર્ષા જૈન દ્વારા આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં NBTના ડિરેક્ટર યુવરાજ મલિક, NBTના ચીફ એડિટર અને જોઈન્ટ ડિરેક્ટર કુમાર વિક્રમ, રાજ્યસભા સાંસદ રેખા શર્મા વગેરે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત, આ પુસ્તક ભારતની વિકસતી ઓળખને તેના ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ, સુધારાઓ અને નવીનતાઓને એકસાથે ગૂંથીને 21મી સદીમાં બ્રાન્ડ ઇન્ડિયાની વાત રજૂ કરે છે. પુસ્તકમાં સિંધુ ખીણથી લઈને આજની ડિજિટલ ક્રાંતિ સુધીની ભારતની સફરને દર્શાવે છે. જેમાં આધ્યાત્મિકતા અને વિજ્ઞાન, પરંપરા અને નવીનતા, સ્થિતિસ્થાપકતા અને સુધારાને એકસાથે વણવામાં આવ્યા છે.

પુસ્તક વિશે વાત કરતા, પ્રો. વર્ષા જૈને (AGK ચેર પ્રોફેસર ઓફ માર્કેટિંગ અને MICA ખાતે ઇન્ટિગ્રેટેડ માર્કેટિંગ કોમ્યુનિકેશન્સમાં પ્રોફેસર) જણાવ્યું, “આ પુસ્તક ભારતના વિકાસને કેદ કરવાનો અમારો પ્રયાસ છે, એક એવો રાષ્ટ્ર જે વારસાને નવીનતા સાથે આધુનિકતા અને આધ્યાત્મિકતા સાથે સીમલેસ રીતે વણાટ કરે છે. આ પુસ્તક ચાર વર્ષના સંશોધન અને સહયોગનું પરિણામ છે, જે ભારતના ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય માટેની આકાંક્ષાઓના વર્ણનોને એકસાથે લાવે છે.”MICA ખાતે માર્કેટિંગ, કોમ્યુનિકેશન્સ અને પબ્લિક અફેર્સનાં એસોસિયેટ ડીન પ્રો. રુચિ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, “MICA ખાતે સંશોધનને ખૂબ જ મોટો ટેકો મળે છે અને તે MICAns સંશોધન પરિણામોની ઉજવણી કરવા માટે કેવી રીતે ભેગા થાય છે તે પરથી શ્રેષ્ઠ રીતે દેખાય છે. PGP સ્નાતકો, FPM વિદ્વાનો, પોસ્ટ-ડોક્સ અને સાથીદારોની ટીમ પ્રો. જૈનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમની સાથે જ હતી.”

