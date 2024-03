ભાજપે 111 ઉમેદવારોની 5મી યાદી જાહેર કરી

ભાજપે લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે 111 ઉમેદવારોની પાંચમી યાદી જાહેર કરી છે. બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. તે મંડીથી ચૂંટણી લડશે.ભાજપે પાર્ટીમાં સામેલ થયેલા નવીન જિંદાલને કુરુક્ષેત્રથી ટિકિટ આપી છે. પટના સાહિબથી રવિશંકર પ્રસાદને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહ બેગુસરાયથી ચૂંટણી લડશે.

PHOTO | BJP releases its fifth list of 111 candidates from Himachal Pradesh, Odisha, Sikkim, Telangana, UP, West Bengal, Andhra Pradesh, and more. (n/1)#LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/kwx99q0XJc

— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2024