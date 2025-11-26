ભૂપેન્દ્ર પટેલે બંધારણ દિવસ પર આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ આપી

અમદાવાદ: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બંધારણ દિવસ નિમિત્તે ગાંધીનગરમાં ડૉ. ભીમ રાવ આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. રાજ્યની રાજધાનીમાં સેન્ટ્રલ વિસ્ટા ગાર્ડન ખાતે, મુખ્યમંત્રીએ ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયાની પ્રતિમાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. સમાનતા, ન્યાય અને લોકશાહી મૂલ્યોમાં ડૉ. આંબેડકરના શાશ્વત યોગદાનનું સન્માન કર્યું.આ પ્રસંગે ગાંધીનગરના મેયર મીના પટેલ, ધારાસભ્ય રીટા પટેલ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ આશિષ દવે, ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ સહિત અન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી પ્રેરિત થઈને, ભારત 2015 થી 26 નવેમ્બરને બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવી રહ્યું છે. આ દિવસને પ્રસ્તાવના વાંચન અને બંધારણમાં સમાવિષ્ટ સિદ્ધાંતો પ્રત્યે નવી પ્રતિબદ્ધતા સાથે દેશભરમાં ઉજવવામાં આવે છે.
26 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવતો બંધારણ દિવસ, 1949માં ભારતીય બંધારણ અપનાવવાની તારીખને ચિહ્નિત કરે છે અને રાષ્ટ્રને માર્ગદર્શન આપતા સિદ્ધાંતો – ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વની યાદ અપાવે છે. આ દિવસ ડૉ. આંબેડકરનું સન્માન કરે છે અને લોકશાહી મૂલ્યો પ્રત્યે નાગરિકોની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે.
આ દિવસ સમગ્ર દેશમાં પ્રસ્તાવના વાંચન, જાગૃતિ કાર્યક્રમો અને કાર્યક્રમો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. જે બંધારણીય અધિકારો અને ફરજોના મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે, જે તેને ભારતના લોકશાહી પાયા અને દરેક નાગરિક પર મૂકેલી જવાબદારીઓ પર ચિંતન કરવાનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ બનાવે છે. ભારતનું બંધારણ બંધારણ સભા દ્વારા ઘડવામાં આવ્યું હતું, જે પ્રખ્યાત નેતાઓ, ન્યાયશાસ્ત્રીઓ અને વિચારકોનું એક જૂથ છે જેણે 9 ડિસેમ્બર, 1946ના રોજ તેનું કાર્ય શરૂ કર્યું હતું.
ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ ડૉ. આંબેડકરના માર્ગદર્શન હેઠળ, વિધાનસભાએ લગભગ ત્રણ વર્ષમાં 11 સત્રો યોજ્યા, દરેક કલમ પર ચર્ચા કરી અને એક માળખું બનાવ્યું જે ભારતની વિવિધતાને તેની લોકશાહી આકાંક્ષાઓ સાથે સંતુલિત કરે છે. ભારતની સામાજિક વાસ્તવિકતાઓમાં તેના મૂલ્યોને મૂળમાં રાખીને, વિધાનસભાએ એક દસ્તાવેજ તૈયાર કર્યો જેણે મૂળભૂત અધિકારો સુનિશ્ચિત કર્યા. સરકારનું માળખું સ્થાપિત કર્યું અને ન્યાય અને સમાનતા માટે સિદ્ધાંતો મૂક્યા. અંતિમ મુસદ્દો 26 નવેમ્બર, 1949ના રોજ અપનાવવામાં આવ્યો. જે એક સાર્વભૌમ, લોકશાહી પ્રજાસત્તાક તરીકે ભારતની યાત્રાની શરૂઆત દર્શાવે છે.