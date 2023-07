બેંગલુરુ વિપક્ષની બેઠક: બેંગલુરુમાં વિપક્ષની બેઠક માટે નેતાઓ એકઠા થયા

2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષ એક થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. પટના બાદ આજે વિપક્ષની બીજી સામાન્ય સભા બેંગલુરુમાં છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષની બીજી બેઠક બેંગલુરુમાં સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે. આ માટે એજન્ડા અને મિનિટ ટુ મિનિટનો કાર્યક્રમ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આ વખતે વિપક્ષી એકતાની સ્થિતિમાં નક્કર નિર્ણય લઈ શકાય. બેંગલુરુની ફાઈવ સ્ટાર હોટેલમાં આ બેઠક બે દિવસ સુધી ચાલશે, જ્યાં 26 પાર્ટીઓ મહામંથનમાં ભાગ લેશે. વિપક્ષની બેઠકમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. મહાગઠબંધનનું નવું નામ રાખવું કે UPA રાખવું, સીટની વહેંચણી અને કન્વીનર રાખવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે.

The agenda for the meeting of Opposition parties in Bengaluru includes the setting up of a sub-committee for drafting the common minimum program and communication points for the alliance for the 2024 Lok Sabha polls and also to discuss the process for decision on seat sharing on… https://t.co/E5mcd2kI7F — ANI (@ANI) July 17, 2023



શરદ પવાર આજની બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં

બેંગલુરુમાં વિપક્ષની સંયુક્ત બેઠક પર કોંગ્રેસના નેતા બાલાસાહેબ થોરાટે કહ્યું કે, શરદ પવાર આજે નહીં પરંતુ કાલે બેઠકમાં હાજરી આપશે.

તમિલનાડુના સીએમ એમકે સ્ટાલિન વિપક્ષની બેઠક માટે બેંગલુરુ પહોંચ્યા

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને ડીએમકેના વડા એમકે સ્ટાલિન અને પાર્ટીના સાંસદ ટીઆર બાલુ વિપક્ષની બેઠક માટે બેંગલુરુ પહોંચ્યા.

ઉદ્ધવ ઠાકરેની સાથે તેમના પુત્ર આદિત્ય ઠાકરે પણ બેંગ્લોર પહોંચ્યા

બેંગલુરુમાં સંયુક્ત વિપક્ષની બેઠક પર શિવસેના-ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ કહ્યું કે, ‘હું ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે બેંગલુરુ જઈ રહ્યો છું, જે પક્ષ દેશના હિત, લોકશાહી અને લોકશાહી માટે કામ કરવા માંગે છે, તેમાં સામેલ તમામ પક્ષો ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે છે. ત્યાં મીટિંગ. થવા આવી રહી છે.’

‘વિપક્ષની બેઠક અને દિલ્હી વટહુકમને કોઈ સંબંધ નથી’

વિપક્ષની બેઠક અને દિલ્હી વટહુકમ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. કોંગ્રેસ પક્ષ હંમેશા સંઘીય માળખાના બચાવમાં ઉભો રહ્યો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા ભાજપના રાજ્યપાલ અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરના દુરુપયોગનો વિરોધ કરતી રહી છે.

#WATCH | Congress president Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and party leader Rahul Gandhi arrived in Bengaluru for the joint opposition meeting. They were received by Karnataka CM Siddaramaiah, Deputy CM DK Shivakumar and other senior… pic.twitter.com/dqZrGvTYcM — ANI (@ANI) July 17, 2023



મહેબૂબા મુફ્તી બેંગલુરુ પહોંચ્યા

પીડીપી ચીફ અને જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ સીએમ મહેબૂબા મુફ્તી વિપક્ષની બેઠકમાં ભાગ લેવા બેંગલુરુ પહોંચી ગયા છે.

#WATCH | Karnataka | PDP chief Mehbooba Mufti arrives in Bengaluru for the joint Opposition meeting. pic.twitter.com/roF2xAfZ16 — ANI (@ANI) July 17, 2023

મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને સોનિયા ગાંધી બેંગલુરુ પહોંચ્યા

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિપક્ષની બેઠક માટે બેંગલુરુ પહોંચી ગયા છે. આ બેઠકમાં 26 સમાન વિચારધારા ધરાવતા પક્ષો ભાગ લઈ શકે છે.

અખિલેશ યાદવ બેંગ્લોર પહોંચ્યા

સમાજવાદી પાર્ટી (SP)ના વડા અને યુપીના પૂર્વ સીએમ અખિલેશ યાદવ વિપક્ષની બેઠક માટે બેંગલુરુ પહોંચી ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે બે તૃતિયાંશ વસ્તી ભાજપને હરાવવા જઈ રહી છે. મને આશા છે કે દેશની જનતા ભાજપને કારમી હાર આપશે. મને ચારે બાજુથી ઈનપુટ મળી રહ્યા છે, દેશમાંથી ભાજપનો સફાયો થઈ જશે.

#WATCH | Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, “…2/3rd of the population is going to defeat BJP. I hope that the people of the country will give BJP a massive defeat…I am receiving inputs from all corners of the country that the BJP will be wiped out…” https://t.co/Tled26JPO3 pic.twitter.com/HFCD6B4gNH — ANI (@ANI) July 17, 2023

મમતા બેનર્જી બેંગલુરુ પહોંચ્યા

પશ્ચિમ બંગાળના સીએમ અને ટીએમસી ચીફ મમતા બેનર્જી બે દિવસીય સંયુક્ત વિપક્ષની બેઠક માટે બેંગલુરુ પહોંચી ગયા છે.