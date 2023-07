મહારાષ્ટ્રમાં શું ચાલી રહ્યું છે ? અજિત પવાર જૂથના નેતા સતત બીજા દિવસે શરદ પવારને મળ્યા

મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર અને તેમના જૂથના NCP ધારાસભ્યોએ મુંબઈમાં YB ચવ્હાણ સેન્ટરમાં સતત બીજા દિવસે પાર્ટી અધ્યક્ષ શરદ પવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી. શરદ પવાર પહેલેથી જ YB ચવ્હાણ સેન્ટરમાં હાજર હતા. શરદ પવાર જૂથના જિતેન્દ્ર આવ્હાડ, જયંત પાટીલ અને રોહિત પવાર પણ તેમને મળવા YB સેન્ટર પહોંચ્યા હતા. આ મીટિંગ પછી અજિત પવાર કેમ્પના નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે કહ્યું, આજે અજિત પવાર, સુનીલ તટકરે અને હું વાયબી ચવ્હાણ સેન્ટરમાં શરદ પવારને મળ્યા હતા. અમે તેમને ફરીથી એનસીપીને એક રાખવાની વિનંતી કરી હતી અને તેમણે અમારી વાત સાંભળી હતી, પરંતુ તેમણે કંઈ કહ્યું ન હતું.

#WATCH | “Ajit Pawar and I will be present at the NDA meeting in Delhi tomorrow,” says Praful Patel, a leader of the Ajit Pawar faction of NCP pic.twitter.com/Mxr1NT7uQ2 — ANI (@ANI) July 17, 2023

આ પહેલા રવિવારે (16 જુલાઈ) અજિત પવાર, છગન ભુજબલ, અદિતિ તટકરે, હસન મુશ્રીફ, ધનંજય મુંડે, દિલીપ વલસે પાટીલ, સુનીલ તટકરે, સંજય બંસોડડે અને પ્રફુલ પટેલ શરદ પવારને મળવા આવ્યા હતા. બીજી બાજુ મહા વિકાસ આઘાડીની બેઠક ચાલી રહી હતી. મહારાષ્ટ્ર એનસીપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જયંત પાટીલ અને જિતેન્દ્ર આવ્હાડ (શરદ પવાર જૂથ)ને જાણ થતાં જ અજિત પવાર જૂથ પાર્ટીના વડાને મળવા આવ્યો છે, તેઓ મીટિંગ અધવચ્ચે છોડીને શરદ પવારને મળવા YB ચવ્હાણ સેન્ટર પહોંચ્યા.

Today, Ajit Pawar, Sunil Tatkare and I met Sharad Pawar at YB Chavan Centre. We again requested him to keep NCP united, and he listened to us but did not say anything on it: Praful Patel in Mumbai pic.twitter.com/AjFXKjGinK — ANI (@ANI) July 17, 2023

શું છે સમગ્ર મામલો?

અજિત પવાર કેમ્પની શરદ પવાર સાથેની મુલાકાત અંગેના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે (16 જુલાઈ) શરદ પવારે માત્ર અજિત પવાર કેમ્પના મંત્રીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. આ પછી શરદ પવારના સમર્થક ધારાસભ્યોમાં બેચેની જોવા મળી હતી. આના પર ધારાસભ્યોએ પાર્ટી ચીફને સવાલ કર્યો કે તમે અમને વિશ્વાસમાં લીધા વગર જ મંત્રીઓને મળ્યા. બેઠક દરમિયાન, અજિત પવાર કેમ્પને ટેકો આપતા ધારાસભ્યોએ કહ્યું કે મંત્રીઓને સહાનુભૂતિ મળશે પરંતુ ધારાસભ્યોને પોતપોતાના મતવિસ્તારમાં મતદારોના ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડશે. વિધાન ભવનમાં મળેલી બેઠકમાં ધારાસભ્યોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. એટલા માટે અજિત પવાર અને પ્રફુલ્લ પટેલ તમામ ધારાસભ્યો સાથે બીજી વખત શરદ પવારને મળવા YB ચવ્હાણ સેન્ટર પહોંચ્યા છે.

અજિત પવાર સતત શરદ પવારને મળી રહ્યા છે

આ પહેલા શુક્રવારે અજિત પવાર તેમના કાકા શરદ પવારના નિવાસ સ્થાન સિલ્વર ઓક પહોંચ્યા હતા. અજિત પવાર તેમની કાકી પ્રતિભા પવારની હાલત જાણવા પહોંચ્યા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે 2 જુલાઈના રોજ અજિત પવાર એનસીપીમાં ઘણા ધારાસભ્યો સાથે બળવો કરીને ભાજપ-એકનાથ શિંદે ગઠબંધન સરકારમાં જોડાયા હતા. આ પછી, વારંવારની બેઠકોથી મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય હલચલ વધી ગઈ છે.

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર સોમવાર (17 જુલાઈ)થી શરૂ થઈ ગયું છે. સત્રમાં ભાગ લેનારા NCPના 24 ધારાસભ્યોમાં નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવાર, કેબિનેટ પ્રધાનો છગન ભુજબળ, દિલીપ વાલસે પાટીલ, હસન મુસારીફ, અદિતિ તટકરે, સંજય બંસોડ, ધનંજય મુંડે, અનિલ પાટીલ અને ધર્મરાવ આત્રમ શાસક પક્ષ માટે અનામત બેઠકો પર બેઠા હતા. અજિત પવારને સમર્થન આપનારા અને ગૃહમાં હાજર રહેલા ધારાસભ્યોમાં બબનરાવ શિંદે, ઈન્દ્રનીલ નાઈક, પ્રકાશ સોલંકે, કિરણ લહમતે, સુનીલ શેલ્કે અને સરોજ આહિરેનો સમાવેશ થાય છે.