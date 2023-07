શેરબજારમાં તેજી યથાવત, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ઐતિહાસિક સપાટીએ થયા બંધ

બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીને કારણે ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના પ્રથમ ટ્રેડિંગ સેશનમાં ફરી એકવાર રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર બંધ થયું છે. બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીને કારણે બેંક નિફ્ટીમાં લગભગ 700 પોઈન્ટનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જેના કારણે BSE સેન્સેક્સ 529 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 66,590 અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 147 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 19,711 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.

