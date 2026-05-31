હિમાચલમાં કાળમુખો વળાંક: કાર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, 8 લોકોના મોત

કુદરતી સૌંદર્ય અને બરફની ચાદર જોવા માટે હિમાચલ પ્રદેશ ગયેલા પ્રવાસીઓ માટે એક અત્યંત માઠા અને હૃદયકંપાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તાર ચુરાહમાં આવેલા પ્રખ્યાત સાચ પાસ માર્ગ પર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. અહીં પહાડી રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલી એક ટૂરિસ્ટ ટેક્સી અચાનક કાલાબનના અત્યંત જોખમી અને તીખા વળાંક પાસે ઊંડી ખીણમાં ખાબકી ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે ગાડીના ફુરચેફુરચા ઊડી ગયા હતા અને તેમાં સવાર ડ્રાઈવર સહિત તમામ 8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. આ દુર્ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
ખુશીનો પ્રવાસ માતમમાં ફેરવાયો: બે પરિવારોએ શેર કરી હતી ટેક્સી
મળતી વિગતો અનુસાર, કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુથી એક પરિવાર હિમાચલ પ્રદેશના પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ ડલહૌજી ખાતે ફરવા માટે આવ્યો હતો. અહીં તેમણે પહાડો અને બરફની સૈર કરવાનો આનંદ લેવા માટે એક ટેક્સી વાહન બુક કરાવ્યું હતું. ડલહૌજીમાં જ તેમની મુલાકાત અન્ય એક રાજ્યમાંથી આવેલા પ્રવાસી પરિવાર સાથે થઈ હતી. બંને પરિવારોએ સાથે મળીને બરફના પહાડોની મજા લેવાનું નક્કી કર્યું અને ખર્ચ બચાવવા તેમજ સફર રોમાંચક બનાવવા માટે એક જ ટેક્સી શેર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. બંને પરિવારોના સભ્યો ખુશી-ખુશી ટેક્સીમાં સવાર થઈને શુક્રવાર, 29 મે ના રોજ બૈરાગઢ-કિલાડ માર્ગ થઈને સાચ જોત તરફ રવાના થયા હતા.
ટેક્સી પાછી ન ફરતા માલિકે GPS ચેક કર્યું અને ખુલાસો થયો
આ પ્રવાસીઓએ બુક કરાવેલી ટેક્સી જ્યારે શનિવાર સુધી ડલહૌજી પરત ન ફરી, ત્યારે ટેક્સીના માલિકને કોઈ અનહોની થવાની ચિંતા સતાવવા લાગી હતી. તેમણે તાત્કાલિક ગાડીમાં લગાવેલી GPS (ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ) ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ ચાલુ કરીને ચેક કર્યું. જીપીએસ લોકેશનમાં જોવા મળ્યું કે તેમની ગાડી નંબર HP01C-2133 કાલાબન નજીક એક જ જગ્યાએ સ્થિર પડેલી છે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની હલચલ થઈ રહી નથી.
ખરેખર તો, શુક્રવારે સાચ પાસની મુલાકાત લઈને બૈરાગઢ તરફ પાછી આવી રહેલી આ ટેક્સી કાલાબનના તીખા વળાંક પાસે સંતુલન ગુમાવી બેઠી હતી અને સેંકડો ફૂટ ઊંડી ખીણમાં જઈ પડી હતી. આ અંગેની માહિતી શનિવારે ઓસીપી બૈરાગઢ દ્વારા ટેલિફોન મારફતે પોલીસ સ્ટેશન તીસાને આપવામાં આવી હતી.