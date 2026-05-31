IPL 2026 ગ્રાન્ડ ફિનાલે: અમદાવાદમાં RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ખિતાબી જંગ

ક્રિકેટ રસિકો જે ક્ષણની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ઘડી આવી ગઈ છે. ગત 28 માર્ચથી શરૂ થયેલી આઇપીએલ 2026 ની મહાજંગનો આજે અંતિમ દિવસ છે. આખી ટૂર્નામેન્ટમાં 10 શક્તિશાળી ટીમો વચ્ચે ટ્રોફી માટે જોરદાર લડત જોવા મળી હતી, જેમાંથી આખરે ફિલ્ટર થઈને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ ફાઇનલમાં પહોંચવામાં સફળ રહી છે. રજત પાટીદારની કપ્તાની હેઠળની આરસીબી ટીમ પાસે આ વખતે સતત બીજી વાર આઇપીએલ ચેમ્પિયન બનવાનો મોકો છે, જ્યારે બીજી તરફ ગુજરાતના યુવા કેપ્ટન શુભમન ગિલ કેપ્ટન તરીકે પોતાની કારકિર્દીની પહેલી આઇપીએલ ટ્રોફી જીતવાના ઈરાદા સાથે મેદાન પર ઉતરશે. લીગ સ્ટેજમાં બંને ટીમોએ ટોપ-2 માં ફિનિશ કર્યું હતું. ક્વોલિફાયર-1 માં આરસીબીએ ગુજરાતને હરાવ્યું હતું, તેથી હવે ફાઇનલમાં ગુજરાત વળતો પ્રહાર કરવાના મૂડમાં હશે. આ રોમાંચક ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. સાંજે 7:00 વાગ્યે બંને કેપ્ટનો વચ્ચે ટોસ ઉછાળવામાં આવશે અને રાત્રે 7:30 વાગ્યે મેચનો પ્રથમ બોલ ફેંકાશે. આ મેદાન ગુજરાત ટાઇટન્સનું હોમ ગ્રાઉન્ડ એટલે કે ગઢ ગણાય છે, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે ગયા વર્ષે આરસીબીએ પોતાની પ્રથમ આઇપીએલ ટ્રોફી પણ આ જ ઐતિહાસિક મેદાન પર જીતી હતી.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ: આંકડામાં કોણ છે આગળ?
જો આપણે બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ પર નજર કરીએ તો, રજત પાટીદારની બેંગલુરુ ટીમ ગુજરાત સામે 5-4 ની સાધારણ બઢત ધરાવે છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની વાત કરીએ તો અહીં બંને વચ્ચેનો રેકોર્ડ 1-1 ની બરાબરી પર છે. આ જ સીઝનમાં દેશે જોયું હતું કે ગુજરાતે પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર આરસીબીને પરાજય આપ્યો હતો. પોતાના ઘરમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો રેકોર્ડ અદભુત રહ્યો છે, જ્યાં આ સીઝનમાં તેમણે રમેલી 7 મેચોમાંથી 5 મેચોમાં શાનદાર જીત મેળવી છે.
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પિચ રિપોર્ટ
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પિચ મિક્સ સોઇલ (મિશ્ર માટી) માંથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ પિચ પર બોલને સારો બાઉન્સ (ઉછાળો) મળવાની આશા છે, જેના કારણે શરૂઆતની ઓવરોમાં ફાસ્ટ બોલરો (તેજ બોલરો) ગેમ પર હાવી રહી શકે છે. જો કે, જેમ જેમ મેચ આગળ વધશે તેમ બેટ્સમેનો માટે પણ રન બનાવવા સરળ બનશે. પિચની સ્થિતિ જોતા આ ફાઇનલ એક હાઇ-સ્કોરિંગ અને નેલ-બાઇટિંગ રોમાંચક મેચ સાબિત થઈ શકે છે. ફાઇનલ મેચના દબાણને જોતા ટોસ જીતનારી ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનો અને બોર્ડ પર મોટો સ્કોર બનાવવાનો નિર્ણય કરી શકે છે.
મેચ પ્રિડિક્શન
અમારા સ્પોર્ટ્સ પ્રિડિક્શન મીટર અનુસાર, આ મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે અને વિજેતાની ભવિષ્યવાણી કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જો કે, ફાઇનલ મેચના દબાણ અને ટ્રેન્ડને જોતા જે ટીમ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરશે અને સ્કોરને ડિફેન્ડ (Defend) કરવાનો પ્રયાસ કરશે, તેની જીતવાની સંભાવના થોડી વધારે દેખાઈ રહી છે. કાગળ પર આરસીબીની ટીમ બેટિંગ લાઇન-અપના કારણે મજબૂત લાગે છે, પરંતુ ગુજરાતે તેમને અગાઉ આ ગ્રાઉન્ડ પર હરાવ્યા હોવાથી મેચ કોઈ પણ તરફ નમી શકે છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB): વેંકટેશ અય્યર, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિક્કલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટીમ ડેવિડ, ક્રુણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, રસિખ સલામ ડાર, જેકબ ડફી, રોમારિયો શેફર્ડ.
ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT): સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, રાહુલ તેવતિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, અરશદ ખાન/આર સાઇ કિશોર.