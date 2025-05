મથુરામાંથી ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ

મથુરાઃ ઉત્તર પ્રદેશના મથુરા જિલ્લામાં શુક્રવારે મોટી સંખ્યામાં બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને પકડવામાં આવ્યા હતા. આ પકડાયેલા લોકોમાં અનેક નાનાં બાળકો પણ સામેલ છે. કુલ 90 બાંગ્લાદેશીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમણે ભારતમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી મથુરાના નૌઝીલ થાણા વિસ્તારમાં કરવામાં આવી હતી. પોલીસને જાણકારી મળી હતી કે ખાજપુર ગામની નજીક આવેલા ઈંટ ભઠ્ઠી વિસ્તારમાં કેટલાક લોકો કામ કરી રહ્યા છે અને તે વિદેશી નાગરિકો હોવાની શક્યતા છે.

પોલીસ જ્યારે સ્થળ પર પહોંચી અને તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે આ બધા લોકો બાંગ્લાદેશથી આવ્યા છે અને તેમની પાસે ભારતમાં વસવાટ કરવા માટેના માન્ય દસ્તાવેજો નથી. ત્યાર બાદ પોલીસે તરત કાર્યવાહી કરીને તેમને પકડ્યા આ પકડાયેલા લોકોમાં 35 પુરુષો, 27 મહિલાઓ અને 28 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ બધા ખાજપુર ગામની ઈંટ ભઠ્ઠીઓ પર મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા.

May 16, 2025