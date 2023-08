લોકસભામાં દિલ્હી વટહુકમ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું

મંગળવારે દિલ્હીમાં અધિકારીઓની પોસ્ટિંગ અને ટ્રાન્સફર સંબંધિત વટહુકમ પર લોકસભામાં એક બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બિલ પર થયેલા હોબાળા દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું કે બંધારણે ગૃહને દિલ્હી રાજ્યને લગતો કોઈપણ કાયદો પસાર કરવાની સત્તા આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે સંસદ આ અંગે દિલ્હીમાં કોઈપણ કાયદો લાવી શકે છે. અમિત શાહે કહ્યું કે આ વિરોધ રાજકીય છે, બંધારણીય આધાર પર કરવામાં આવી રહ્યો નથી. તેના આધારે આ બિલ રજૂ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આ ગૃહને કાયદો બનાવવાનો અધિકાર છે. દિલ્હી સરકારની રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ બિલ, 2023 ગૃહ રાજ્ય મંત્રી નિત્યાનંદ રાય દ્વારા લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

Union Home Minister Amit Shah speaks on GNCT (Amendment) bill 2023 in the Lok Sabha, says “Constitution has given the House, power to pass any law regarding the state of Delhi. Supreme Court judgement has clarified that Parliament can bring any law regarding the state of Delhi.… pic.twitter.com/3iXTuFp0hD

— ANI (@ANI) August 1, 2023