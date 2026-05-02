બંગાળમાં રિપોલિંગમાં TMC પર ધમકીના આરોપોથી વધ્યું ટેન્શન

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં ચાલી રહેલી મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ જોવા મળી છે. અહીં ડાયમંડ હાર્બર અને મગરાહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારોના કેટલાંક મતદાન મથકો પર પુનઃમતદાન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. કુલ 15 બૂથ પર મતદાન થઈ રહ્યું છે, જેમાંથી 11 બૂથ મગરાહાટ પશ્ચિમમાં અને 4 બૂથ ડાયમંડ હાર્બરમાં આવેલાં છે. મતદાન સવારે સાત વાગ્યે શરૂ થયું અને સાંજે છ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે.
સ્થાનિક લોકોનું રસ્તા પર ઊતરી વિરોધ પ્રદર્શન
એ દરમિયાન ફાલ્ટા વિસ્તારમાં અચાનક તણાવ વધી ગયો. સ્થાનિક લોકો રસ્તા પર ઊતરી વિરોધ પ્રદર્શન કરવા લાગ્યા હતા. પ્રદર્શનકારીઓનો આરોપ છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના કેટલાક નેતાઓ દ્વારા તેમને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે મતદાનને લઈને તેમના પર દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તેમને ડરાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, જેને કારણે લોકો સ્વતંત્ર રીતે મતદાન કરી શકતા નથી.
વિસ્તારમાં ભારે સુરક્ષા બંદોબસ્ત
પરિસ્થિતિ બગડવાની માહિતી મળતાં જ પ્રશાસન તરત જ સક્રિય બની ગયું. વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે જેથી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં રહી શકે. આ સાથે CRPFની બખ્તરબંધ ગાડી પણ સ્થળ પર મોકલવામાં આવી છે. સુરક્ષા દળો સતત નજર રાખી રહ્યા છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
સ્થાનિક લોકોએ પ્રદર્શન દરમિયાન જણાવ્યું કે તેઓ શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ મતદાન ઈચ્છે છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના દબાણ અથવા ભયના વાતાવરણમાં મતદાન નહીં કરે. તેમણે પ્રશાસન પાસે પોતાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની અને જેમના પર ધમકીના આરોપ છે તેમના સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.