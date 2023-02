રાખી સાવંત પર હુમલા મામલે આદિલ દુર્રાનીની ધરપકડ!

રાખી સાવંતે તેના પતિ આદિલ ખાન દુર્રાની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાવી હતી, ત્યારબાદ પોલીસે આદિલને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. આદિલને પકડીને મુંબઈના ઓશિવારા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો છે. રાખીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આદિલે તેની પાસેથી પૈસા અને જ્વેલરી છીનવી લીધી હતી. રાખીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે જ્યારે તે બિગ બોસ મરાઠીમાં સ્પર્ધક તરીકે ગઈ હતી ત્યારે આદિલે તેના પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. જ્યારે આદિલને તેની માતાનું ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. રાખીની માતાનું 29 જાન્યુઆરીએ અવસાન થયું હતું. તે લાંબા સમયથી કેન્સર સામે લડી રહી હતી.

Mumbai: Actor Rakhi Swant files a complaint against her husband Adil Durrani at Mumbai's Oshiwara PS alleging he has taken her money and jewellery. Police have filed an FIR under IPC Sec 406 & 420 against Adil Durrani. He has been called for questioning: police

— ANI (@ANI) February 7, 2023