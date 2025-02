અદાણી સમૂહે ભારતનો સૌથી મોટો ‘કૌશલ્ય અને રોજગાર’ કાર્યક્રમ વિકસાવ્યો

અમદાવાદ: અદાણી ગ્રુપે સિંગાપોરની ITE એજ્યુકેશન સર્વિસીસ (ITEES) સાથે ભાગીદારી કરી છે. જેના દ્વારા તેઓ ગ્રીન એનર્જી, મેન્યુફેક્ચરિંગ, હાઇ-ટેક, પ્રોજેક્ટ એક્સેલન્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડિઝાઇન સહિતના ઉદ્યોગોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કુશળ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરી શકે. આ પગલું અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીના સામાજિક દર્શન “સેવા સાધના હૈ, સેવા પ્રાર્થના હૈ અને સેવા હી પરમાત્મા હૈ”ને સાર્થક કરે છે. આ ઉદ્યોગો માટે કાર્યબળ અને પ્રતિભાઓ વચ્ચે પૂલનું નિર્માણ કરવા માટે, અદાણી પરિવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બેન્ચમાર્ક્ડ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ સ્થાપવા માટે 2,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું દાન કરશે.

Delighted to announce one of India’s largest Skill & Employ initiatives!

In partnership with Singapore’s ITEES, the global leader in technical training, the Adani Group is launching the world’s largest finishing school in Mundra. This state-of-the-art facility will blend… pic.twitter.com/uZUsw3I1HB

— Gautam Adani (@gautam_adani) February 12, 2025