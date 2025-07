અદાણી સ્વાસ્થ્ય સંભાળ માટે વિશ્વ કક્ષાની પ્રથમ AI-ઇકોસિસ્ટમ્સ બનાવશે

મુંબઈઃ અદાણી ઔદ્યોગિક સમૂહના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ વિશ્વભરના વિખ્યાત તબીબોને સંબોધન કરતાં ભારતમાં સ્વાસ્થ્ય સંભાળ માટે ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ સિસ્ટમને વ્યાપક બનાવવા તેની ફરીથી ડિઝાઇન કરવાની ભારપૂર્વક હિમાયત કરી છે.

મુંબઇમાં તાજ મહેલ પેલેસ હોટેલમાં એશિયા પેસિફિક (SMIS-AP)ની સોસાયટી ફોર મિનિમલી ઇન્વેસિવ સ્પાઇન સર્જરીની પાંચમી વાર્ષિક પરિષદને સંબોધતાં ગૌતમ અદાણીએ નાગરિકોને પરવડે તેવા વિસ્તરણીય અને વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસને જોડતી પ્રથમ AI- મલ્ટિ-ડિસિપ્લિનરી હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ્સના નિર્માણ કરવાની યોજનાઓની વિસ્તૃત રૂપરેખા આપી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે અહીં આવતી કાલના ભારતની સ્વાસ્થ્ય સંભાળ માટે એક સંકલિત, બુદ્ધિશાળી, સમાવેશક અને પ્રેરિત સિસ્ટમનું નિર્માણ કરવા માટે એકત્ર થયા છીએ. ભારતમાં દિવ્યાંગતાના મુખ્ય કારણ તરીકે પીઠનો દુખાવો ટાંકીને અદાણીએ ડાયાબિટીઝ અથવા હૃદયરોગ કરતાં વધુ વ્યાપક સંકટ કરોડરજ્જુનું હોવા તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરતાં કહ્યું હતું કે જો આપણે આપણી રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વાકાંક્ષાનો સંપૂર્ણ બોજ વહન કરવો હોય તો આપણે પહેલાં આપણા નાગરિકોની કરોડરજ્જુને સાજી કરવી જ જોઈએ. તેમણે અહીં એકત્ર થયેલા કરોડરજ્જુના સર્જનો અને નિષ્ણાતોના વૈશ્વિક મેળાવડામાં તેમણે તબીબોને માત્ર વ્યવસાયના અગ્રણી જ નહીં બની રહેવા, પરંતુ રાષ્ટ્રના નિર્માતાઓ બનવા વિનંતી કરી હતી.

Mumbai, Maharashtra: Adani Group Chairman Gautam Adani says, “We also believe that academic training must evolve. So our focus is on fostering doctors who not only heal but also lead with skills in robotics, AI, systems thinking and healthcare management. Their educations must go… pic.twitter.com/nDB59oY3Y4

