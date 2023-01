દિલ્હીના વિજય ચોકમાં ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ સમારોહ યોજાયો

દિલ્હીના વિજય ચોકમાં રવિવારે ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ સમારોહ યોજાયો હતો. દિલ્હીમાં વરસાદ વચ્ચે ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ ફંક્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ સમારોહ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો ઔપચારિક અંત દર્શાવે છે. ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ પણ હાજર રહ્યા હતા.

બીટીંગ રીટ્રીટ સેરેમની દરમિયાન બેન્ડ દ્વારા ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત આધારિત મુધાર ધૂન વગાડવામાં આવી હતી. તેની શરૂઆત સામૂહિક બેન્ડની અગ્નિવીર ધૂનથી થઈ હતી. નૌકાદળના બેન્ડે ‘બીટિંગ ધ રીટ્રીટ’ સમારોહમાં ‘એકલા ચલો રે’ ધૂન પર પરફોર્મ કર્યું હતું. બીટિંગ રીટ્રીટ સેરેમનીના અવસર પર ત્રણેય સેનાના બેન્ડે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની સામે 29 શાસ્ત્રીય ધૂન વગાડી હતી. આ પછી રાષ્ટ્રધ્વજને સંપૂર્ણ સન્માન સાથે નીચે ઉતારવામાં આવ્યો હતો. ત્રણેય સેનાના વડાએ રાષ્ટ્રપતિ પાસે આર્મી બેન્ડ લેવાની પરવાનગી માંગી. પરવાનગી મળતાની સાથે જ બેન્ડે સ્થળ છોડી દીધું.

#WATCH | The Naval band performs 'Ekla Cholo Re' at the ‘Beating the Retreat' ceremony pic.twitter.com/boTRtEjsW7 — ANI (@ANI) January 29, 2023

જાણો બીટીંગ રીટ્રીટ સેરેમનીમાં શું થાય છે?

બીટિંગ રીટ્રીટ સેરેમનીની પરંપરા 300 વર્ષથી વધુ જૂની છે. રાજાઓ અને બાદશાહોના સમયથી આ ચાલતું આવ્યું છે. જ્યારે સૂર્યાસ્ત પછી યુદ્ધની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. બ્યુગલ ફૂંકાતાની સાથે જ સૈનિકોએ યુદ્ધ બંધ કરી દીધું અને પીછેહઠ કરી. ભારતમાં તેની શરૂઆત 1950ના દાયકામાં થઈ હતી. બીટિંગ ધ રીટ્રીટ એ સેનાના બેરેકમાં પાછા ફરવાનું પ્રતીક છે. આ સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ મુખ્ય અતિથિ છે. રાષ્ટ્રપતિ આવતાની સાથે જ તેમને રાષ્ટ્રિય સલામી આપીને રાષ્ટ્રગીત જન-ગણ-મન શરૂ થાય છે, ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવે છે.

#WATCH | Amid rain lashing the national capital, Military bands enthrall audience at ‘Beating the Retreat’ ceremony at Vijay Chowk in Delhi (Source: President of India) pic.twitter.com/TAmdcgMCis — ANI (@ANI) January 29, 2023

ત્યારબાદ ત્રણેય સેનાના બેન્ડ પરંપરાગત ધૂન સાથે કૂચ કરે છે. ત્રણેય સૈન્યના બેન્ડ વગાડ્યા પછી પીછેહઠનું બ્યુગલ વાગે છે. આ પછી બેન્ડ માસ્ટર રાષ્ટ્રપતિ પાસે જાય છે અને બેન્ડને પાછું લઈ જવાની પરવાનગી માંગે છે.