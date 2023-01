ઓડિશાના આરોગ્ય પ્રધાન નબ દાસનું નિધન

ઓડિશાના આરોગ્ય મંત્રી નબ દાસનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. રવિવારે બપોરે તેના પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન તેને છાતીમાં ગોળી વાગી હતી. માહિતી આપતા, અપોલો હોસ્પિટલના અધિકારીએ જણાવ્યું કે ગોળીથી ઘાયલ થયેલા ઓડિશાના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી નબ કિશોર દાસનું મૃત્યુ થયું છે. ઓડિશાના ઝારસુગુડા જિલ્લામાં રવિવારે રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી નાબ કિશોર દાસ પર એક સહાયક સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ઑફ પોલીસ (ASI) એ ફાયરિંગ કર્યું હતું.

CM Naveen Patnaik has expressed deep shock and distress over the unfortunate death of Minister Naba Das. He was an asset for both the Govt and the party. His death is a great loss to the State of Odisha: Odisha CMO (file pic) pic.twitter.com/dhU1aVCFhj — ANI (@ANI) January 29, 2023

મંત્રી સભામાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે હુમલો થયો

આ ઘટના જિલ્લાના બ્રજરાજનગર શહેરમાં બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી જ્યારે દાસ એક મીટિંગમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા હતા. આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ (ASI) ગોપાલ દાસે મંત્રી પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ દરમિયાન મંત્રી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ પછી, તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. દરમિયાન તેમની હાલત જોતા તેમને ભુવનેશ્વરની એપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

Odisha Health Minister Naba Das succumbs to bullet injuries after being shot by a policeman in Jharsuguda district earlier today pic.twitter.com/es4TQtuIPR — ANI (@ANI) January 29, 2023

ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આ મામલે તપાસ કરશે

આ ઘટનાની નિંદા કરતી વખતે મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયકે કહ્યું હતું કે ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આ મામલાની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે એક નિવેદનમાં કહ્યું, “માનનીય મંત્રી નબા દાસ પર થયેલા આ કમનસીબ હુમલાથી હું આઘાતમાં છું. હું તેના પર થયેલા હુમલાની સખત નિંદા કરું છું. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

અપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા

એસડીપીઓના જણાવ્યા મુજબ, મંત્રીને પહેલા ઝારસુગુડા જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પછીથી “વધુ સારી સારવાર” માટે ભુવનેશ્વરની એપોલો હોસ્પિટલમાં એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ડેપ્યુટી કમિશ્નર ઓફ પોલીસ પ્રતીક સિંહે જણાવ્યું હતું કે મંત્રીને ભુવનેશ્વરની હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે એરપોર્ટથી હોસ્પિટલ સુધી ગ્રીન કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, “પ્રધાનને સુરક્ષિત લાવવા માટે સમગ્ર કોરિડોરમાં પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

ફાયરિંગ બાદ તણાવ સર્જાયો હતો

તે જ સમયે, ઘટના બાદ બ્રજરાજનગરમાં તણાવ પેદા થયો છે અને બીજુ જનતા દળ (બીજેડી)ના મંત્રીના સમર્થકો ‘સુરક્ષા ક્ષતિ’ પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. કેટલાકનો દાવો છે કે મંત્રીને નિશાન બનાવવા માટે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. SDPOએ જણાવ્યું કે આરોપી ASIની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેની પૂછપરછ ચાલુ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ બાદ જ વધુ માહિતી સામે આવશે.

Odisha | Visuals from outside a private hospital in Bhubaneswar, where state Health Minister Naba Das succumbed to bullet injuries after being shot by a policeman in Jharsuguda district earlier today pic.twitter.com/IjFVm4k9n5 — ANI (@ANI) January 29, 2023

વર્ષ 2019માં બીજેડીનો દબદબો હતો

નોંધપાત્ર રીતે, મંત્રી ખાણકામ કેન્દ્ર ઝારસુગુડાના શક્તિશાળી નેતા છે અને 2019ની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ છોડીને બીજેડીમાં જોડાયા હતા. તેમના વ્યવસાયિક હિતો કોલસાની ખાણકામ, પરિવહન અને આતિથ્યમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. દરમિયાન, ગોપાલ દાસની પત્ની જયંતિએ ગંજમ જિલ્લાના બેરહામપુર ખાતેના તેમના નિવાસસ્થાને પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે તેમને ટેલિવિઝન ચેનલો પરથી માહિતી મળી છે કે તેમના પતિએ મંત્રીને ગોળી મારી છે. જયંતિએ જણાવ્યું કે દાસને છેલ્લા સાત-આઠ વર્ષથી માનસિક સમસ્યા હતી; તે દવા લે છે અને સામાન્ય દેખાય છે.