જર્મનીએ બેલ્જિયમને હરાવી ત્રીજી વખત હોકી વર્લ્ડકપ જીત્યો

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023ની ફાઈનલ મેચમાં જર્મનીએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં બેલ્જિયમને 5-4થી હરાવ્યું હતું. જર્મનીએ ભુવનેશ્વરમાં રમાયેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ત્રીજીવાર વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. આ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક હતી, પૂર્ણ સમય સુધી બંને ટીમો 3-3 થી બરાબરી પર હતી. આ પછી પેનલ્ટી શૂટઆઉટ થયું. જેમાં જર્મની 5-4થી જીતી ગયું. આ વખતે હોકી વર્લ્ડ કપમાં જર્મની અને બેલ્જિયમ બંનેની સફર સારી રહી હતી. પરંતુ ફાઈનલ મેચમાં જર્મનીનો વિજય થયો હતો. તેણે શૂટઆઉટમાં 5-4થી જીત મેળવી હતી. ફ્લોરેન્ટે 9મી મિનિટે બેલ્જિયમ માટે પહેલો ગોલ કર્યો હતો. આ પછી કોસ્યાન્સે 10મી મિનિટે ગોલ કરીને ટીમને 2-0ની સરસાઈ અપાવી હતી.

Germany beat defending champion Belgium 5-4 in penalty shootout after the match ended 3-3 in full time to clinch Hockey World Cup 2023.

Germany's third World Cup title.

