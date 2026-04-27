બંગાળમાં બીજા તબક્કાની 142 બેઠકો પર 1448 ઉમેદવારો મેદાનમાં

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળના બીજા તબક્કા માટે 29 એપ્રિલે મતદાન થશે. બીજા તબક્કામાં 142 બેઠકો પર મતદાન થવાનું છે. આ આખો વિસ્તાર મમતા બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે. 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 142માંથી 123 બેઠકો પર TMCએ જીત મેળવી હતી, જ્યારે ભાજપને માત્ર 18 બેઠકો મળી હતી. એક બેઠક પર અન્ય ઉમેદવાર જીત્યો હતો. તેથી બીજા તબક્કાની ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે અને તે નક્કી કરશે કે બંગાળમાં કોની સત્તા આવશે. બીજા તબક્કામાં પ્રેસિડન્સી ડિવિઝનની બેઠકો પણ સામેલ છે, જ્યાં TMCનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે.
1448 ઉમેદવારોની કિસ્મત દાવ પર
પશ્ચિમ બંગાળના બીજા તબક્કામાં 142 બેઠકો પર કુલ 1448 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. TMC અને કોંગ્રેસે તમામ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે. જ્યારે ભાજપે એક બેઠક છોડીને 141 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા છે. બીજા તબક્કામાં સાઉથ 24 પરગણા, નોર્થ 24 પરગણા, હાવડા, નદિયા, પૂર્વ મિદનાપુર, પશ્ચિમ મિદનાપુર, પૂર્વ બર્ધમાન અને પશ્ચિમ બર્ધમાન જિલ્લાઓની બેઠકો પર મતદાન થવાનું છે.
સરહદી વિસ્તારોમાં પણ મતદાન
બીજા તબક્કામાં નોર્થ 24 પરગણાના બોંગાં, બગદા, બશીરહાટ, સ્વરૂપનગર અને સાઉથ 24 પરગણાના હિંગલગંજ તથા સંદેશખાલી જેવી બેઠકો બાંગ્લાદેશની સરહદ સાથે જોડાયેલી છે. ગયા વખતે ભાજપ અહીં એક પણ બેઠક જીતી શક્યું નહોતું, પરંતુ ત્યારબાદ ભાજપે આ વિસ્તારો પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને સતત કાર્યક્રમો કર્યા છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં સંદેશખાલી ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યું હતું.
ભવાનીપુરમાં સામસામે સુવેંદુ-મમતાબીજા તબક્કામાં ભવાનીપુર બેઠક પર પણ મતદાન થવાનું છે, જ્યાં સુવેંદુ અધિકારી અને મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જી આમને સામને છે. ભવાનીપુર મમતા બેનર્જીનો ગઢ માનવામાં આવે છે. સુવેંદુ અધિકારી પહેલી વાર ભવાનીપુરથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 2021માં અહીં TMCએ મોટી જીત મેળવી હતી. જોકે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે મતનું અંતર આશરે 8000નું હતું અને TMCને લીડ મળી હતી. તેથી ભવાનીપુર બેઠક ખૂબ જ રસપ્રદ બની ગઈ છે. 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુવેંદુ અધિકારીએ નંદીગ્રામમાં મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા.