દિવાળીમાં બાળકો પાસે કરાવવા જેવી પાંચ પ્રવૃત્તિઓ

દિવાળી એટલે અંધકાર પર પ્રકાશનો વિજય, જીવનમાં શુભત્વનું આગમન કરવાનો પર્વ. જેમ દિવાળી પર ઘરમાં સુંદર દીવડા પ્રજ્વલિત કરી સુખ શાંતિની કામના કરીએ છીએ તેમ સારા ગુણ, સારી આદતોથી સફળતા મેળવીએ છીએ.
પરિવારનો ધબકાર એવા બાળકો માટે આ દિવાળી પર જાણીએ એવી પ્રવૃત્તિઓ વિશે જે ન માત્ર તેમના તન મનના વિકાસ માટે જરૂરી છે પણ ભવિષ્ય માં બાળકોનું સારા વ્યક્તિ તરીકે પણ ઘડતર કરે છે. સામાન્ય લગતી આ પ્રવૃત્તિઓ બાળકોના ઘડતરનો પાયો છે.
પ્રકૃતિ સાથે જોડાણ:
ઘરમાં સુંદર પ્લાન્ટ્સ લાવો, તેમાં પાણી નાખવાનું, તેની માવજત કરવાની આ કામમાં બાળકની મદદ લો. એક છોડમાં નવા નવા પાન અને ફૂલ ઊગતા જોઈએ બાળક પ્રકૃતિ સાથે જોડાશે. ભલે ઘર નાનું હોય કે મોટું, આજે ઇન્ડોર અને outdoor માં રાખી શકાય તેવા સુંદર પ્લાન્ટ્સ મળે છે.
અઠવાડિયાનો એક ખાસ દિવસ:
ઘણા માતાપિતાને એક અફસોસ રહેતો હોય છે કે પોતાના બાળકને પૂરતો time નથી આપી શકતા. તો આ નવા વર્ષની એક આદત રાખો કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ એવો રાખો જેમાં પરિવાર સાથે મજા કરે. જરૂરી નથી કે બહાર ફરવા જવું પણ ઘર માં જ games રમો, સાથે ગાર્ડનિંગ, કુકિંગ કરો, બુક્સ વાંચો. બાળક સાથે વાતો કરી તેમની લાગણી જાણો.
Story time:
રોજ રાત્રે સૂતા પહેલાં બાળકને વાર્તા કહો. સુંદર મજાની બુક્સ બાળકો સાથે વાંચો. તમારા બાળપણની વાતો બાળકો સાથે શેરે કરો. વાર્તાની બાળકો પર જાદુઈ અસર થતી હોય છે. ન માત્ર તેમની કલ્પનાશક્તિ ખીલશે પણ માતા-પિતા સાથે બોન્ડ઼િંગ પણ વધશે.
Playtime with friends:
અઠવાડિયામાં એક દિવસ બાળકના મિત્રોને ઘરે બોલાવી ગેમ્સ રમવા દો. બાળકનો કોન્ફિડન્સ વધશે, સોશિયલ થશે. ગ્રુપમાં રમી શકાય તેવી ઈન્ડોર ગેમ્સથી બાળકનું માઈન્ડ ડેવલોપમેન્ટ થશે.
Outdoor activities:
બાળકને અઠવાડિયામાં એક દિવસ કોઈ સરસ જગ્યા એ લઈ જાઓ. પ્રાણી સંગ્રહાલય, નેચર પાર્ક, મંદિર વગેરે. વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચમાં સાબિત થયું છે કે નવી-નવી જગ્યા એક્સપ્લોર કરવાથી બાળકનું ઘડતર ખૂબ મજબૂત થાય છે.
તો આ દિવાળીથી બાળક અને પરિવારને જોડતી આવી મજાની પ્રવૃતિઓ અપનાવો. બાળકને આપો આ બેસ્ટ ગિફ્ટ જે ભવિષ્યની બેસ્ટ યાદગીરી બનશે.
(પૃથ્વી પંચાલ- પેરેન્ટિંગ કોચ)