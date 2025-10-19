“ગદર” પછી સની દેઓલ હવે “ગબરુ” બનશે

આજે અભિનેતા સની દેઓલ તેનો 68મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ ખાસ પ્રસંગે, અભિનેતાની નવી ફિલ્મની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં ફર્સ્ટ લુકમાં સની પાજીને કમાન્ડિંગ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો ફિલ્મ વિશે વધુ જાણીએ.
અભિનેતાએ રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી
અભિનેતા સની દેઓલની આગામી ફિલ્મનું નામ “ગબરુ” છે. આ ફિલ્મ શશાંક ઉદાપુરકર દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે. અભિનેતાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેની આગામી ફિલ્મનો ફર્સ્ટ લુક રિલીઝ કર્યો. તેને શેર કરતા અભિનેતાએ કેપ્શનમાં લખ્યું, શક્તિ એ નથી જે તમે બતાવો છો, શક્તિ એ છે જે તમે કરો છો! તમારા બધા પ્રેમ અને આશીર્વાદ બદલ આભાર. રાહ જોઈ રહેલા બધા માટે અહીં કંઈક છે. 13 માર્ચ, 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થતી “ગબરુ”, હિંમત, શાણપણ અને કરુણાની વાર્તા છે.
ફિલ્મ પર એક નજર
ઓમ છંગાણી અને વિશાલ રાણા દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મ 13 માર્ચ, 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે. તેમાં મિથુન દ્વારા સંગીત અને સઈદ કાદરી દ્વારા ગીતો છે. આ ફિલ્મ શશાંક ઉદાપુરકર દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે.