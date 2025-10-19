NTA એ JEE મેઈન પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ JEE મેઈન 2026 પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી છે. પરીક્ષા જાન્યુઆરી અને એપ્રિલ બંને સત્રોમાં યોજાશે. NTA અનુસાર, સત્ર 1 ની પરીક્ષા 21 થી 30 જાન્યુઆરી, 2026 ની વચ્ચે યોજાશે, અને નોંધણી પ્રક્રિયા ઓક્ટોબર 2025 માં સત્તાવાર વેબસાઇટ jeemain.nta.nic.in પર શરૂ થશે.
ઉમેદવારોની સુવિધા
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ JEE (મેઈન) 2026 માટે વધુ ઉમેદવારોને સમાવવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે. આમાં પરીક્ષા કેન્દ્રોની સંખ્યા વધારવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી ઉમેદવારોને લાંબા અંતરની મુસાફરી ન કરવી પડે. વધુમાં, દરેક વ્યક્તિ સરળતાથી પરીક્ષા આપી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની ખાસ જરૂરિયાતોને સંબોધવામાં આવી રહી છે.
અરજીમાં આધાર અને નામ સંબંધિત સૂચનાઓ જુઓ
NTA, UIDAI પાસેથી આધાર પ્રમાણીકરણ દ્વારા ઉમેદવારનું નામ, જન્મ તારીખ, લિંગ, ફોટોગ્રાફ અને સરનામું મેળવશે. ઉમેદવારોએ આધારમાં કોઈપણ ફેરફાર કરવા માટે UIDAI માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું જોઈએ. જો કે, પિતા/માતા/વાલીના નામ વગેરે આધારમાં નોંધાયેલા નથી, તેથી ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં આ માહિતી અલગથી દાખલ કરવાની રહેશે.