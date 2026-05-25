નીટ પેપર લીક મામલે કોર્ટે કેન્દ્ર, NTA પાસે ‘સુપ્રીમ’ જવાબ માગ્યો

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે નીટ (NEET-UG) મામલે દાખલ થયેલી અરજીઓ પર કેન્દ્ર સરકાર અને શિક્ષણ મંત્રાલયને નોટિસ જારી કરી છે. આ ઉપરાંત આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું હતું કે ખૂબ જ દુઃખદ છે કે તેમણે હજી સુધી કોઈ પાઠ શીખ્યો નથી. એ સાથે જ NTA પાસેથી પણ જવાબ માગવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે NTAને સવાલ કર્યો છે કે કોર્ટના આદેશ પર બનાવવામાં આવેલી ‘મોનિટરિંગ કમિટી’નું શું થયું? તેનો રિપોર્ટ ક્યાં છે?NEET પેપર લીક બાદ દાખલ થયેલી અરજીઓમાં NTAને હટાવવાની, પરીક્ષાને કોમ્પ્યુટર આધારિત બનાવવાની અને કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ ફરી પરીક્ષા યોજવાની માગ કરવામાં આવી છે.

 કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ કમિટી બનાવવાની માગ

ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા મેડિકલ એસોસિયેશન (FAIMA)એ NEET-UG 2026ને લઈને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ની સમગ્ર વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. એ સાથે જ આ કામ બીજી એજન્સીને સોંપવાની પણ માગ કરી છે. અરજદારોએ હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં કમિટી બનાવવાની માગ કરી છે. આ કમિટીમાં એક સાયબર સિક્યોરિટી નિષ્ણાત અને એક ફોરેન્સિક વૈજ્ઞાનિકને પણ સામેલ કરવાની વાત કરવામાં આવી છે.

આ અરજીમાં માગ કરવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી નવી સ્વતંત્ર પરીક્ષા સંસ્થા (NEIC) સત્તાવાર રીતે રચાઈ ન જાય, ત્યાં સુધી ન્યાયિક કમિટીની દેખરેખ હેઠળ NEET-UG 2026ની પુનઃપરીક્ષા લેવાય. અરજીમાં NEET-UG 2026નાં સેન્ટરવાઇઝ પરિણામો જાહેર કરવાની પણ માગ છે, જેથી કોઈ પણ અસામાન્ય પેટર્ન અથવા ગરબડી પારદર્શક રીતે સામે આવી શકે.

 ડિજિટલ લોકિંગ અને ઓનલાઇન પરીક્ષા

સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ થયેલી અરજીમાં માગ કરવામાં આવી છે કે પેપર લીકના જોખમને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરવા માટે પ્રશ્નપત્રોની ‘ડિજિટલ લોકિંગ’ કરવામાં આવે. એ ઉપરાંત પરીક્ષાને પેન-પેપર મોડની બદલે કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટ મોડલ પર ખસેડવામાં આવે.

 કોર્ટે જવાબ માગ્યો

અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે અમે NTAને મોનિટરિંગ કમિટીની ભલામણોને લઈને હાલની સ્થિતિ દર્શાવતી એફિડેવિટ દાખલ કરવા નિર્દેશ આપીએ છીએ. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું કે મોનિટરિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ કે. રાધાકૃષ્ણન પણ હાઇ પાવર કમિટીનાં સૂચનો અમલમાં મૂકવા માટે લેવાયેલાં પગલાં અંગે એફિડેવિટ દાખલ કરે.

