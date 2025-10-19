પેરિસના પ્રખ્યાત લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરી: માત્ર 7 મિનિટમાં ખેલ પાડી દીધો

ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં સ્થિત વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત સંગ્રહાલયોમાંના એક લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી ચોરીના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. રવિવારે સવારે ચોરો મ્યુઝિયમમાં ઘૂસી ગયા અને કિંમતી ઝવેરાત લઈને ફરાર થઈ ગયા. ચોરી બાદ, મ્યુઝિયમ એક દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. ફ્રાન્સના સંસ્કૃતિ મંત્રી રચિદા દાતીએ સૌપ્રથમ ચોરીની જાણ કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, “આજે સવારે લૂવર મ્યુઝિયમમાં તેના ખુલવાના સમય દરમિયાન લૂંટ થઈ હતી. કોઈ ઈજા થઈ નથી. હું મ્યુઝિયમ સ્ટાફ અને પોલીસ સાથે ઘટનાસ્થળે છું.” તેમણે સમજાવ્યું કે મ્યુઝિયમ ખુલતા સમયે ચોરી થઈ હતી, જેના કારણે મ્યુઝિયમ દિવસ માટે બંધ કરવું પડ્યું.
🚨 The thieves broke into the Louvre Museum in Paris using a freight elevator and stole jewelry of Napoleon Bonaparte. The crown of Empress Eugénie (wife of Emperor Napoleon) was found broken outside the museum. https://t.co/k3PxnOWcED pic.twitter.com/j5QdUzyBls
7 મિનિટમાં ચોરી
અહેવાલો અનુસાર, ડિસ્ક કટરથી સજ્જ કેટલાક લોકો પેરિસના કડક સુરક્ષાવાળા લૂવર મ્યુઝિયમમાં સ્કૂટર પર પહોંચ્યા. તેઓએ માત્ર સાત મિનિટમાં ચોરીને અંજામ આપ્યો, લૂવર મ્યુઝિયમના નેપોલિયન સંગ્રહમાંથી કિંમતી ઝવેરાત લઈને ભાગી ગયા. સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે લૂંટ સવારે 9:30 થી 9:40 વાગ્યાની વચ્ચે થઈ હતી, જ્યારે ફ્રાન્સના ગૃહમંત્રી લોરેન્ટ નુનેઝે સમય ઓછો હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, ફક્ત સાત મિનિટનો. ફ્રેન્ચ અખબાર લે પેરિસિયનએ મંત્રીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે કેટલાક માણસો બહારથી ચેરી પીકર્સ (એક પ્રકારની હાઇડ્રોલિક સીડી) સાથે પ્રવેશ્યા હતા અને કિંમતી ઝવેરાત ચોરી ગયા હતા. ચોરી સાત મિનિટ ચાલી હતી.
ડિસ્ક કટરથી કાચ કાપવામાં આવ્યો
ફ્રેન્ચ ગૃહમંત્રી લોરેન્ટ નુનેઝે કહ્યું હતું કે ત્રણ કે ચાર લોકોએ ચોરી કરી હતી અને તેમનું ધ્યાન ગેલેરી ડી’એપોલોન (એપોલોની ગેલેરી) પર હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે તે દેખીતી રીતે એક ટીમ હતી જેણે જાસૂસી કરી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચશ્મા “ડિસ્ક કટરથી” કાપવામાં આવ્યા હતા. (સમાચાર એજન્સીના ઇનપુટ સાથે)