શાંતિ કરાર વચ્ચે ઇઝરાયલે ગાઝા પર બોમ્બમારો કર્યો

ઇઝરાયલી સૈન્યએ રફાહમાં હવાઈ હુમલાની કબૂલાત કરી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હમાસના આતંકવાદીઓએ યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને ઇઝરાયલી દળો પર ગોળીબાર કર્યો. આ કાર્યવાહી બદલો લેવા માટે કરવામાં આવી હતી. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂએ આ કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો હતો. ઇઝરાયલી સૈન્ય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આતંકવાદીઓએ દિવસની શરૂઆતમાં IDF પર ટેન્ક વિરોધી મિસાઇલો ચલાવી હતી, અને વળતો ગોળીબાર પણ કર્યો હતો. નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે ઇઝરાયલી સૈન્ય હમાસ સાથેના કરારની શરતો અનુસાર રફાહ વિસ્તારમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવા ગયું હતું.

એ નોંધવું જોઈએ કે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ગાઝા પટ્ટીમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમણે સુરક્ષા દળોને આતંકવાદીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી. તેમણે હમાસ પર યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો.

ઇઝરાયલી સૈન્ય નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે IDF એ આતંકવાદીઓના ગોળીબારનો જવાબ હવાઈ હુમલાથી આપ્યો. લડાકુ વિમાનો અને તોપખાનાના ગોળીબારથી રફાહ વિસ્તારને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. ઇઝરાયલના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણી ટનલ અને લશ્કરી માળખાકીય સુવિધાઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જે બધી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિના સ્થળો હતા.

અગાઉ, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂના કાર્યાલય દ્વારા એક નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હમાસે યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, વડા પ્રધાને સંરક્ષણ પ્રધાન અને સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. ત્યારબાદ, ગાઝા પટ્ટીમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાના આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR