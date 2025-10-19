ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ વનડેમાં ભારતને હરાવ્યું

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ રવિવાર, 19 ઓક્ટોબરના રોજ પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે સાત વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ભારતે નિર્ધારિત 26 ઓવરમાં 9 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, DLS નિયમ હેઠળ, ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે 131 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ લક્ષ્ય માત્ર 21.1 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધું. ODI શ્રેણીની બીજી મેચ હવે ગુરુવાર, 23 ઓક્ટોબરના રોજ એડિલેડમાં રમાશે.
શુભમન ગિલનો ODI કેપ્ટન તરીકેની આ પહેલી ODI હતી. મિશેલ માર્શે પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. આ મેચમાં બે ભારતીય અનુભવી ખેલાડીઓ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા મેદાનમાં પાછા ફર્યા હતા. જોકે, રોહિત અને કોહલી (ROKO) માટે આ વાપસી યાદગાર ન હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે વરસાદને કારણે મેચ 26-26 ઓવરની કરવામાં આવી હતી.
લક્ષ્યનો પીછો કરી રહેલા કાંગારૂઓ માટે અર્શદીપ સિંહે પહેલો ફટકો માર્યો. તેમણે ટ્રેવિસ હેડને હર્ષિત રાણા દ્વારા કેચ કરાવ્યો, જે ફક્ત 8 રન જ બનાવી શક્યા. ત્યારબાદ કાંગારૂ કેપ્ટન મિશેલ માર્શે અણનમ ઇનિંગ રમીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે પરિસ્થિતિ સરળ બનાવી દીધી. માર્શે 52 બોલમાં 46* રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોશ ફિલિપ (37 રન) અને મેથ્યુ રેનશો (21*) એ પણ માર્શને સારો સાથ આપ્યો.
ટોસ હાર્યા પછી અને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ભારતીય ટીમની શરૂઆત નબળી રહી. ભારતીય ટીમને ચોથી ઓવરમાં 13 રનના સ્કોર સાથે પહેલો ઝટકો લાગ્યો. રોહિત શર્મા જોશ હેઝલવુડની બોલ પર બીજી સ્લિપમાં મેથ્યુ રેનશો દ્વારા કેચ થયો. રોહિતે 14 બોલમાં એક ચોગ્ગાની મદદથી 8 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, ઝડપી બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે ભારતને બીજો ફટકો આપ્યો જ્યારે વિરાટ કોહલી બેકવર્ડ પોઈન્ટ પર કૂપર કોનોલી દ્વારા કેચ થયો. કોહલી આઠ બોલનો સામનો કરી રહ્યો હતો અને ખાતું ખોલી શક્યો ન હતો. કેપ્ટન શુભમન ગિલ (10 રન) ને નાથન એલિસ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો.
લાંબા વરસાદના વિક્ષેપ પછી રમત ફરી શરૂ થઈ ત્યારે, જોશ હેઝલવુડે શ્રેયસ ઐયર (11 રન) ને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ કેએલ રાહુલ અને અક્ષર પટેલની સતત ઇનિંગ્સને કારણે ભારત એક સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું. રાહુલે 31 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 38 રન બનાવ્યા. અક્ષર પટેલે 38 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગાની મદદથી 31 રનનું યોગદાન આપ્યું. નીતીશે પણ અણનમ 19 રન સાથે ભારતીય ઇનિંગ્સને અંતિમ સ્પર્શ આપ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે જોશ હેઝલવુડ, મેથ્યુ કુહનેમેન અને મિશેલ ઓવેને બે-બે વિકેટ લીધી.