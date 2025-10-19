પરિણીતી ચોપરા માતા બની, દીકરાને જન્મ આપ્યો

પરિણીતી ચોપરા અને રાઘવ ચઢ્ઢાના ઘરઆંગણે ખુશી આવી પહોંચી છે. અભિનેત્રીએ દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. આ દંપતીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ ખુશખબર શેર કર્યા છે. આખો પરિવાર ઉજવણીના મૂડમાં છે. પરિણીતી તાજેતરમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ હતી.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

લિટલ ચેમ્પનું સ્વાગત

દિવાળીના શુભ પ્રસંગે, ચઢ્ઢા અને ચોપરા પરિવારે એક બાળકનું સ્વાગત કર્યું છે. આ સારા સમાચારે બધાને ભાવુક કરી દીધા છે. પરિણીતી એક પુત્રની માતા બની છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ શેર કરતા, રાઘવે આ ખુશખબર ચાહકો સાથે ખરાબ નજરવાળા ઇમોજી સાથે શેર કરી. રાઘવે લખ્યું, તે આખરે અહીં છે. અમારું બાળક, અમારો પુત્ર. અમને ખરેખર આ પહેલાનું જીવન યાદ નથી. અમારા હાથ, અમારા હૃદય ભરાઈ ગયા છે. પહેલા, અમારી પાસે એકબીજા હતા, પરંતુ હવે અમારી પાસે બધું જ છે.

તેમના લગ્નના બે વર્ષ પછી, આ દંપતીએ એક બાળકના આનંદનું સ્વાગત કર્યું છે. મિત્રો અભિનંદનનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે. પોસ્ટના કોમેન્ટ વિભાગમાં, કૃતિ સેનન અને અનન્યા પાંડે સહિતની સેલિબ્રિટીઓએ શુભેચ્છાઓ મોકલી છે. ચાહકો ખૂબ ખુશ છે. તેઓ કહે છે કે દિવાળી માટે આનાથી સારા સમાચાર કે મોટી ભેટ ન હોઈ શકે. રાઘવ અને પરિણીતીને તેમના જીવનની શ્રેષ્ઠ દિવાળી ભેટ મળી છે.

બે મહિના પહેલા આ સમાચાર શેર કર્યા હતા

એવું જાણીતું છે કે પરિણીતી અને રાઘવે બે મહિના પહેલા તેમની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર શેર કર્યા હતા. 25 ઓગસ્ટના રોજ એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં, અભિનેત્રીએ “1+1=3” શબ્દો સાથે કેકનો ફોટો શેર કર્યો હતો. કેકમાં નાના પગના નિશાન પણ હતા. અભિનેત્રીએ એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં તે તેના પતિ રાઘવનો હાથ પકડીને આરામથી ફરતી જોવા મળી હતી.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR