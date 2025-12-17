રોજગારના મોરચે સારા સમાચાર, 9 મહિનામાં બેરોજગારી તેના સૌથી નીચા સ્તરે

નવેમ્બર 2025 માં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે બેરોજગારી દર ઘટીને 4.7 ટકા થયો, જે ઓક્ટોબર 2025 માં 5.2 ટકા હતો. આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય (MoSPI) અનુસાર, નવેમ્બર 2025 માં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે બેરોજગારી દર ઘટીને 4.7 ટકા થયો, જે એપ્રિલ 2025 પછીનો સૌથી નીચો છે. મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નવેમ્બર 2025 માં ગ્રામીણ બેરોજગારી દર ઘટીને 3.9 ટકા થયો હતો, જ્યારે શહેરી બેરોજગારી દર ઘટીને 6.5 ટકા થયો હતો, જે એપ્રિલ 2025 માં નોંધાયેલા તેના અગાઉના સૌથી નીચા સ્તરની બરાબર હતો. એપ્રિલ 2025 માં બેરોજગારી દર 5.1 ટકા હતો. નિવેદન અનુસાર, એકંદરે, વલણો સૂચવે છે કે ગ્રામીણ રોજગારમાં વધારો, મહિલા ભાગીદારીમાં વધારો અને શહેરી શ્રમ માંગમાં ધીમે ધીમે સુધારો થવાને કારણે શ્રમ બજારની સ્થિતિ મજબૂત થઈ રહી છે.
પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંનેમાં બેરોજગારી ઘટી
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે નવેમ્બર 2025માં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માટે બેરોજગારી દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. મહિલાઓમાં, બેરોજગારી દર ઓક્ટોબર 2025માં 5.4 ટકાથી ઘટીને નવેમ્બર 2025માં 4.8 ટકા થયો છે. ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં મહિલાઓ માટે બેરોજગારી દરમાં અનુક્રમે 4 ટકાથી ઘટીને 3.4 ટકા અને 9.7 ટકાથી ઘટીને 9.3 ટકા થયો છે. વધુમાં, નવેમ્બર 2025માં એકંદર પુરુષ બેરોજગારી દર ઓક્ટોબર 2025માં 5.1 ટકાથી ઘટીને 4.6 ટકા થયો છે.
ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં બેરોજગારી ઘટી
પ્રદેશનું વિશ્લેષણ કરીને, નવેમ્બર 2025માં ગ્રામીણ અને શહેરી પુરુષો માટે બેરોજગારી દર અનુક્રમે 4.1% અને 5.6% હતો, જે અગાઉના મહિનામાં અનુક્રમે 4.6% અને 6.1% હતો. એપ્રિલ-નવેમ્બર 2025 દરમિયાન, પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને તમામ વ્યક્તિઓ માટે બેરોજગારી દરમાં સતત અને વ્યાપક ઘટાડો જોવા મળ્યો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ ઘટાડો વધુ સ્પષ્ટ હતો, જ્યાં નવેમ્બરમાં પુરુષ અને સ્ત્રી બંને બેરોજગારી દર તેમના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારી દર ઊંચો રહ્યો, પરંતુ સમયગાળાના અંત સુધીમાં તેમાં સુધારો થયો.
મહિલા વસ્તી ગુણોત્તરમાં પણ વધારો
નવેમ્બર 2025માં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે મહિલા વસ્તી ગુણોત્તર (WPR) માં વ્યાપક સુધારાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલા શ્રમ બળ ગુણોત્તર (WPR) એપ્રિલ 2025માં 55.4% થી વધીને નવેમ્બર 2025માં 56.3% થયો, જ્યારે એકંદર WPR સમાન સમયગાળામાં 52.8% થી વધીને 53.2% થયો. શહેરી વિસ્તારોમાં WPR લગભગ સ્થિર રહ્યો. ખાસ કરીને, ગ્રામીણ મહિલા WPR એપ્રિલ 2025 માં 36.8% થી વધીને નવેમ્બર 2025 માં 38.4% થયો, જેના કારણે આ સમયગાળા દરમિયાન એકંદર મહિલા WPR 32.5% થી વધીને 33.4% થયો.
LFPR માં વધારો
કુલ કાર્યબળમાં વધારો જોવા મળ્યો, જે જૂન 2025 માં 51.2% હતો જે નવેમ્બર 2025 માં 53.2% થયો. 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં એકંદર FLPR નવેમ્બર 2025 માં વધીને 55.8% થયો, જે એપ્રિલ 2025 પછીનો સૌથી વધુ સ્તર છે.
શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (LFPR) માં વધારો મુખ્યત્વે ગ્રામીણ વિસ્તારો દ્વારા પ્રેરિત હતો, જ્યાં તે એપ્રિલ 2025 માં 58.0 ટકાથી વધીને નવેમ્બર 2025 માં 58.6 ટકા થયો. પાછલા મહિનાની તુલનામાં, ગ્રામીણ LFPR 57.8 ટકાથી વધીને 58.6 ટકા થયો, જ્યારે શહેરી LFPR 50.5 ટકાથી થોડો ઘટીને 50.4 ટકા થયો.
એકંદરે, જૂન 2025 થી નવેમ્બર 2025 સુધી મહિલા LFPR માં સતત વધારો જોવા મળ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તે 32.0 ટકાથી વધીને 35.1 ટકા થયો, જે મુખ્યત્વે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શ્રમ બળ ભાગીદારીમાં વધારો થવાને કારણે થયો, જ્યારે શહેરી મહિલા LFPR પ્રમાણમાં સ્થિર રહ્યો. ગ્રામીણ મહિલા શ્રમ-મુક્ત પ્રસૂતિ દર (LFPR) માં પણ સતત વધારો નોંધાયો, જે જૂન 2025 માં 35.2 ટકાથી નવેમ્બર 2025 માં 39.7 ટકા થયો.