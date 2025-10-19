અયોધ્યામાં ભગવાન રામના સ્વાગત માટે ભવ્ય તૈયારીઓ

આજે દિવાળીની પૂર્વ સંધ્યા છે. ભગવાન રામ લંકા જીતીને અયોધ્યા માટે રવાના થયા છે. આ સમાચાર અયોધ્યાના લોકો સુધી પહોંચ્યા છે, જાણે લાખો વર્ષો પછી આ વાર્તા વાસ્તવિકતા બની રહી હોય. મુખ્યમંત્રી યોગી અને તેમની પ્રજાએ એક દિવસ પહેલા જ અયોધ્યાની સરહદે આવેલી સરયુ નદીને પ્રકાશિત કરી હતી. સરયુ ઘાટ પર ભવ્ય દીપોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો.

 

માત્ર 15 મિનિટમાં 28 લાખ દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. દરેક અયોધ્યાવાસી દીવાના પ્રકાશમાં પોતાના ભગવાનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં મુખ્યમંત્રી યોગીએ પોતે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ અને માતા સીતાનો રથ ખેંચ્યો હતો. તેમણે ભગવાનની પણ પૂજા કરી હતી.

 

ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી યોગીએ જનતાને સંબોધિત કરી હતી. નોંધનીય છે કે આ વર્ષે સરયુ ઘાટ પર 28 લાખ દીવા પ્રગટાવવામાં આવશે. આ હેતુ માટે 32,000 સ્વયંસેવકોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. રવિવાર સાંજથી જ ઘાટ પર લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. 2017 થી અયોધ્યામાં ભવ્ય દીપોત્સવ કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.

