અયોધ્યાના GST ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રશાંત કુમાર સિંહે રાજીનામું પાછું ખેંચ્યું

ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં GST ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રશાંત કુમાર સિંહે પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમણે આ નિર્ણય કોઈપણ દબાણ વિના લીધો છે અને હાલમાં તેઓ તેમની ઓફિસમાં કાર્યરત છે. પ્રશાંત કુમાર સિંહે તેમના ભાઈ વિશ્વજીત સિંહ સામે પણ ગંભીર ગુનાહિત આરોપો લગાવ્યા હતા. પ્રશાંત કુમાર સિંહે કહ્યું, “મેં મારું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. મારા પર કોઈ દબાણ નથી. મેં કોઈપણ દબાણ વિના મારું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. આજે હું મારી ઓફિસમાં છું અને કામ કરી રહ્યો છું.” તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ તેમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે તેમનો ભાઈ વિશ્વજીત સિંહ મુખ્તાર અંસારીની માઉ ગેંગનો સક્રિય સભ્ય છે અને તેમના નાણાકીય સલાહકાર પણ રહ્યા છે. તેમના મતે, વિશ્વજીત સિંહ સામે અનેક ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વજીત સિંહે તેમના માતાપિતા પર હુમલો કર્યો હતો, જેના માટે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
પ્રશાંત કુમાર સિંહે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે તેમના ભાઈએ Jio શાખાના મેનેજરને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને લોકો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, તેમનું કામ લોકો પર પૈસા માટે દબાણ કરવાનું છે; તે ગુનેગાર છે. પ્રશાંત કુમાર સિંહે નકલી અપંગતા પ્રમાણપત્ર કેસ અંગે પોતાનો પક્ષ પણ રજૂ કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે 2021 માં, તેમના ભાઈ, વિશ્વજીત સિંહે, માઉના મુખ્ય તબીબી અધિકારીને અરજી સુપરત કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પ્રશાંત કુમાર સિંહને આપવામાં આવેલ અપંગતા પ્રમાણપત્ર નકલી હતું કારણ કે તેમાં તારીખ અને ડૉક્ટરની સહીઓ નહોતી.
તેમણે કહ્યું કે નકલી પ્રમાણપત્ર બનાવનાર વ્યક્તિ સામે કાર્યવાહી કરવાને બદલે, માઉના મુખ્ય તબીબી અધિકારીએ સીધા જ તેમની સામે તપાસનો આદેશ આપ્યો, જોકે પ્રમાણપત્ર તે જ કાર્યાલયમાંથી જારી કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના મતે, પ્રમાણપત્ર સાચું છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે પહેલા તપાસ થવી જોઈતી હતી.
પ્રશાંત કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે તેઓ અયોધ્યાના મુખ્ય તબીબી અધિકારી સમક્ષ હાજર થયા. ત્યાંથી, માઉના મુખ્ય તબીબી અધિકારીને પ્રમાણપત્રની અધિકૃતતા અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો. જવાબમાં, માઉના મુખ્ય તબીબી અધિકારીએ લેખિતમાં જણાવ્યું કે પ્રમાણપત્ર સાચું છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે જ્યારે પ્રમાણપત્ર સાચું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તો તેને વારંવાર નકલી કેમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.