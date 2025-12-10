ગઈકાલે માઈક્રોસોફ્ટ… આજે એમેઝોન.. ભારત પર પૈસાનો વરસાદ થયો

વિશ્વના ટોચના 10 અબજોપતિઓમાંના એક, જેફ બેઝોસ, તેમની ઈ-કોમર્સ કંપની, એમેઝોન સાથે ભારતમાં મોટા રોકાણની યોજના બનાવી રહ્યા છે. કંપનીએ એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણની જાહેરાત કરી છે, જેમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં, 2030 સુધીમાં દેશમાં $35 બિલિયનનું રોકાણ કરવાનો અંદાજ છે. વૈશ્વિક બજારમાં વધતી જતી સ્પર્ધા વચ્ચે, વિદેશી કંપનીએ ભારતમાં પોતાનો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે.
એમેઝોને બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એમેઝોન સંભાવના સમિટના છઠ્ઠા સંસ્કરણ દરમિયાન તેની ભારત યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. ભારતમાં આ મોટા રોકાણની જાહેરાત સલાહકાર ફર્મ કીસ્ટોન સ્ટ્રેટેજી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આર્થિક અસર અહેવાલ સાથે કરવામાં આવી હતી. આ દેશની ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા, AI-સંચાલિત પરિવર્તન અને નવી રોજગારીની તકો ઊભી કરવામાં મદદ કરશે, જે આગામી દાયકામાં રોકાણ માટે વૃદ્ધિ એન્જિન સાબિત થશે.
દસ લાખ નોકરીઓનું સર્જન થશે
એમેઝોન એ જણાવ્યું છે કે તેણે ભારતમાં ભૌતિક અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે, જેમાં સપ્લાય સેન્ટર્સ, લોજિસ્ટિક્સ નેટવર્ક્સ, ડેટા સેન્ટર્સ, ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેક પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. એમેઝોન 2030 સુધીમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે આશરે દસ લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરવાની યોજના ધરાવે છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વ્યવસાય વિકાસ, સપ્લાય અને વિતરણ નેટવર્ક વૃદ્ધિ અને પેકેજિંગ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં વધતી માંગ દ્વારા ઉત્પન્ન થશે.
ભારત ફક્ત એમેઝોન માટે જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરની અગ્રણી કંપનીઓ માટે પણ એક આશાસ્પદ રોકાણ સ્થળ બની રહ્યું છે. મંગળવારે, માઇક્રોસોફ્ટના સીઇઓ સત્યા નડેલાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કર્યા પછી ભારતમાં મોટા રોકાણની જાહેરાત કરી. માઇક્રોસોફ્ટ ભારતમાં $17.5 બિલિયન (આશરે રૂ. 1.57 લાખ કરોડથી વધુ)નું રોકાણ કરશે, જે માઇક્રોસોફ્ટનું એશિયામાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું રોકાણ છે.
એમેઝોન 15 વર્ષથી રોકાણ કરી રહ્યું છે
એમેઝોન ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અમિત અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં કંપનીનો વિકાસ દેશની ડિજિટલ મહત્વાકાંક્ષાઓ સાથે સુસંગત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે છેલ્લા 15 વર્ષોમાં, અમે ભારતમાં નાના વ્યવસાયો માટે નોંધપાત્ર માળખાગત રોકાણો કરીને $40 બિલિયનનું રોકાણ કર્યું છે. આનાથી લાખો નોકરીઓનું સર્જન થયું છે અને ‘મેડ ઇન ઇન્ડિયા’ ને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા મળી છે. એમેઝોન 2030 સુધીમાં ભારતમાંથી તેની કુલ ઇ-કોમર્સ નિકાસને વર્તમાન $20 બિલિયનથી વધારીને $80 બિલિયન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.