માલગઢની દીકરી તેજલ ટાંક ગુજરાત મહિલા લોકરક્ષકમાં નંબર-૧!

બનાસકાંઠા: ડીસા તાલુકાના નાનકડા ગામ માલગઢની આ વાત છે. જેમાં જોધપુરીયા ઢાણીમાં ઈન્દિરા આવાસના નાનકડા મકાનમાં તેજલ જિતેન્દ્રકુમાર ટાંક નામની દીકરી રહે છે. આજે આપણે અહીં એની વાત એટલા માટે કરી રહ્યા છે કારણ કે, આ દીકરીએ અનેક તકલીફો વચ્ચે પણ એક મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેણે ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષામાં મહિલા ઉમેદવારોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ સફળતા પાછળ છે એક એવા પરિવારની પ્રેરણા જેણે ડગલે ને પગલે તેજલનો હાથ પકડીને તેને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટેની હિંમત આપી છે.તેજલના પિતા જિતેન્દ્રકુમાર ટાંક કે જેઓ કવિ જિમ તરીકે જાણીતા છે, છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી ગામડમાં રહીને હજારો વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માર્ગદર્શક, સ્વતંત્ર પત્રકાર જિતેન્દ્ર ટાંકે “ગમ્મત સાથે જ્ઞાન” પીરસીને ‘અભ્યાસ સાથે અધિકારી’ બનવા પ્રેરણા-પ્રશિક્ષણ થકી હજારો વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી વ્યાકરણમાં શિક્ષિત કર્યા છે. જિતેન્દ્રભાઈએ ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી અર્થશાસ્ત્રમાં બે ગોલ્ડ મેડલ સાથે બી.એ. અને એમ.એ. પૂર્ણ કર્યું હતું. તેમણે GPSC વર્ગ-૧/૨ની મુખ્ય પરીક્ષા ત્રણ વાર પાસ કરી, પણ પોતે અધિકારી ન બની શક્યા. આજે તેઓ ગુરૂ બનીને અસંખ્ય ગરીબ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ઘડી રહ્યા છે. તેજલબેનના માતા સોનલબેન માત્ર સાતમા ધોરણ સુધી ભણેલાં છે… પણ તેમના ઘરમાં ૩,૦૦૦થી વધુ પુસ્તકોની લાઈબ્રેરી છે.તેજલને આ સિદ્ધિ રાતોરાત મળી નથી. તે ગામની ‘જગદંબા’ લાઈબ્રેરીમાં દરરોજ ૮ કલાકનું આયોજનબદ્ધ અને અગત્યનું સઘન વાંચન કર્યું. સાથે જ ઓનલાઈન વિડિયો પણ જોયા, ગામના પ્રગતિ મેદાનમાં દોડવાની પ્રેક્ટિસ કરી અને સફળતા મેળવી છે. તેજલની પ્રિય રમત ખો-ખો છે. તેને મહાપુરુષોના જીવનચરિત્ર અને આધ્યાત્મિક પુસ્તકો વાંચવાનો ખૂબ શોખ છે. નાનો ભાઈ નચિકેતા પણ બહેનના અભ્યાસમાં મદદ કરવામાં કોઈ કસર ન છોડે. દરરોજ લાઈબ્રેરી સુધી પહોંચાડવા પોતાનું બધું કામ માંડી વાળતો. બીજી તરફ મોટાભાઈ રાજકુમાર ટાંક પણ તાજેતરમાં જ દાહોદ કલેક્ટર કચેરીમાં જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે નિમણૂક પામ્યા છે.પરિવારમાં અભ્યાસ અને સરકારી નોકરી માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓનો માહોલ પહેલાંથી જોયો. “પિતાજીનું નામ હંમેશા અખબારમાં છપાતું જોઈને તેજલને પણ થાય કે, મારે પણ કંઈક એવું કરવું છે કે મારું નામ પણ અખબારોમાં છપાય.” આ બાળપણની નાની ઈચ્છા આજે પરિપૂર્ણ થઈ છે. તેજલની આ સફળતા દરેક ગામડામાં રહેતી દીકરી માટે પ્રેરણારૂપ છે… મહેનત, લગન અને પરિવારનો સાથ હોય તો કોઈ પણ સ્વપ્ન અસંભવિત નથી.