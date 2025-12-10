2004 માં કોંગ્રેસે EVMનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેમાં જીત્યું હતું : અમિત શાહ

બુધવારે, સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકસભામાં ચાલી રહેલી SIR ચર્ચા પર બોલતા કહ્યું કે SIR પર સંસદમાં ચર્ચા થઈ શકતી નથી કારણ કે આ મામલો ચૂંટણી પંચના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ છે. ચૂંટણી પંચ સરકાર સાથે કામ કરતું નથી. ચૂંટણી પંચ એક સ્વતંત્ર સંસ્થા છે. અમિત શાહે કહ્યું કે ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા કરવા માટે સત્રની શરૂઆતમાં બે દિવસનો મડાગાંઠ હતો. આનાથી જનતામાં એક ગેરસમજ અને ગેરસમજ ઊભી થઈ કે અમે આ ચર્ચા ઇચ્છતા નથી.
जब इनके (कांग्रेस) जमाने में चुनाव होते थे, बिहार-यूपी में सरकारें बनानी होती थी, तो पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए जाते थे। EVM आने से ये सब बंद हो गया।
चुनाव की चोरी बंद हो गई है, इसलिए इनकी पेट में दर्द हो रहा है।
અમે ક્યારેય ચર્ચા કરવાથી દૂર રહેતા નથી – શાહ
શાહે કહ્યું, “હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે સંસદ આ દેશમાં ચર્ચાની સૌથી મોટી પંચાયત છે, અને અમે ભાજપ-NDAને સંડોવતા ચર્ચાઓથી દૂર રહેતા નથી. મુદ્દો ગમે તે હોય, અમે સંસદના નિયમો અનુસાર તેની ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ.”
प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं।
केस हारते हैं तो जज पर आरोप करते हैं, चुनाव हारते हैं तो EVM पर सवाल कर देते हैं।
EVM की दलील अब गले नहीं उतरती, तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए।
वोट चोरी को लेकर पूरे बिहार में रैली की, फिर भी हार गए।
૨૦૦૪માં પહેલી વાર EVMનો ઉપયોગ થયો – શાહ
કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા અમિત શાહે કહ્યું કે ૨૦૧૪ પછી કોંગ્રેસે હારનો સિલસિલો શરૂ કર્યો, ત્યારે તેમણે સૌપ્રથમ EVM પર નિશાન સાધ્યું. EVM કોણે રજૂ કર્યું? ૧૫ માર્ચ, ૧૯૮૯ના રોજ, જ્યારે રાજીવ ગાંધી વડા પ્રધાન હતા, ત્યારે EVM દાખલ કરવા માટે કાનૂની સુધારો કરવામાં આવ્યો.
૨૦૦૪માં પહેલી વાર EVMનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. તેઓ ૨૦૦૪ની ચૂંટણી જીત્યા. ૨૦૦૯ની ચૂંટણી EVMનો ઉપયોગ કરીને યોજાઈ હતી, અને તેઓ જીત્યા, પરંતુ પછી તેઓ ચૂપ રહ્યા. જ્યારે અમે ૨૦૧૪માં જીત્યા, ત્યારે તેઓએ અવાજ કરવાનું શરૂ કર્યું. તમે કાયદો લાવ્યા, તમે મશીનો રજૂ કર્યા, તમે તેમની સાથે ચૂંટણી જીતી, અને જ્યારે તમે હાર્યા, ત્યારે તેઓએ અવાજ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમની હારનું સાચું કારણ તેમનું નેતૃત્વ છે, EVM કે મતદાર યાદીઓ નહીં. એક દિવસ, કોંગ્રેસના કાર્યકરો સ્પષ્ટતા માંગશે કે તેઓ આટલી બધી ચૂંટણીઓ કેવી રીતે હારી ગયા.
મતદાર યાદીનું સમયાંતરે સંપૂર્ણ સંશોધન જરૂરી છે – શાહ
ગૃહમંત્રીએ ગૃહમાં જણાવ્યું હતું કે 2004 પછી, SIR હવે 2025 માં હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, અને NDA હાલમાં સત્તામાં છે. 2004 સુધી, કોઈપણ પક્ષે SIR પ્રક્રિયાનો વિરોધ કર્યો ન હતો, કારણ કે તે ચૂંટણીઓને શુદ્ધ કરવા માટે રચાયેલ પ્રક્રિયા છે. જો મતદાર યાદી, જેના આધારે લોકશાહીમાં ચૂંટણીઓ યોજાય છે, તે દૂષિત હોય, તો ચૂંટણીઓ કેવી રીતે સ્વચ્છ હોઈ શકે?