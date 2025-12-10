સ્મૃતિ મંધાના લગ્ન રદ થયા પછી પહેલી વાર જોવા મળી, જુઓ VIDEO

ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના લગ્ન રદ થયા પછી પહેલી વાર જાહેરમાં દેખાયા છે. મુશ્કેલ સમય છતાં, તે ફરીથી તાલીમ શરૂ કરતી જોવા મળી છે. તે હાલમાં પોતાનું બધું ધ્યાન ક્રિકેટ પર કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે. તે શ્રીલંકા સામેની T20I શ્રેણીમાં રમતી જોવા મળશે. સ્મૃતિ મંધાના બુધવારે બોલીવુડ સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથેના તેના લગ્ન રદ થયાની પુષ્ટિ કર્યા પછી પહેલી વાર જાહેરમાં દેખાયા. ભારતીય બેટિંગ સ્ટાર બપોરે એરપોર્ટ પર જોવા મળી હતી. લગ્ન રદ થયા પછી ચાહકો આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
View this post on Instagram
મંધાના એક સરળ દેખાવમાં જોવા મળી હતી
વાઈરલ વીડિયોમાં, સ્મૃતિએ પોતાનો દેખાવ સરળ રાખ્યો હતો. તેણીએ માસ્ક પહેર્યો હતો અને કેઝ્યુઅલ પોશાકમાં જોવા મળી હતી. તેણીએ એરપોર્ટ પર ફોટોગ્રાફરો સાથે વાત કરી ન હતી. પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા વિના કે ફોટા માટે પોઝ આપ્યા વિના, તે શાંતિથી તેની કારમાં બેસી ગઈ હતી.
થોડા દિવસો પહેલા, મંધાનાના ભાઈ શ્રવણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કર્યો હતો જેમાં મંધાના નેટ્સમાં બેટિંગનો અભ્યાસ કરતી જોવા મળી હતી. ચાહકોને આ ફોટો ખૂબ ગમ્યો છે. આ બતાવે છે કે મંધાના ખરાબ સમયને ભૂલીને આગળ વધવા માટે તૈયાર છે. તે પોતાનું જૂનું ફોર્મ પાછું મેળવવા માટે સખત મહેનત કરી રહી છે.