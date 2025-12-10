લોકસભામાં અમિત શાહ-રાહુલ ગાંધી વચ્ચે તકરાર

બુધવારે, લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ. જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ અમિત શાહને મતદાર યાદીમાં કથિત અનિયમિતતાઓ પર તેમની પ્રેસ કોન્ફરન્સ પર ચર્ચા કરવા પડકાર ફેંક્યો, ત્યારે ભાજપના નેતાએ વળતો જવાબ આપતા કહ્યું કે કોઈ પણ તેમને કયા ક્રમમાં બોલવા તે નક્કી કરી શકતું નથી.
HM Shri @AmitShah Ji didn’t just respond, he roasted Rahul Gandhi with a line that froze the House.
He made it clear that only he decides the order of his speech and nobody can dictate what he should say.🔥🎙️ pic.twitter.com/HaUK219vDw
— BJP (@BJP4India) December 10, 2025
રાહુલે કહ્યું, હું તમને મત ચોરી પર મારી ત્રણ પ્રેસ કોન્ફરન્સની ચર્ચા કરવા પડકાર ફેંકું છું.” શાહે જવાબ આપ્યો, “હું 30 વર્ષથી વિધાનસભા અને લોકસભામાં ચૂંટાયો છું. મને સંસદીય પ્રણાલીમાં બહોળો અનુભવ છે. શાહે આગળ કહ્યું, વિપક્ષના નેતા કહે છે, ‘પહેલા મારા મુદ્દાનો જવાબ આપો.’ હું તમને કહેવા માંગુ છું, શું સંસદ તમારી ઇચ્છા મુજબ નહીં ચાલે? હું જે ક્રમમાં બોલું છું તે હું નક્કી કરીશ; સંસદ આ રીતે કાર્ય કરશે નહીં.
લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ગરમાગરમ ચર્ચા શરૂ થઈ. પોતાના ભાષણ દરમિયાન અમિત શાહે વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે તેઓ વર્તમાન મતદાર યાદીમાં રહેલી વિસંગતતાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે SIRનો હેતુ યાદીને અપડેટ કરવાનો અને માત્ર લાયક મતદારોનો જ સમાવેશ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
અમિત શાહનો રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર
તેમણે મજાક ઉડાવી, જ્યારે તમે જીતો છો, નવા કપડાં પહેરો છો અને શપથ લો છો, ત્યારે મતદાર યાદી એકદમ સારી હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે ખરાબ રીતે હારી જાઓ છો (જેમ કે બિહારમાં), ત્યારે તમે કહો છો કે મતદાર યાદીમાં સમસ્યા છે. આ બેવડા ધોરણો કામ કરશે નહીં. મતદાર યાદી પર રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સની મજાક ઉડાવતા શાહે કહ્યું, “વિપક્ષી નેતાઓ મત ચોરી વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક પરિવારો પેઢીઓથી મત ચોર હતા.”