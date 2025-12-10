અમિત શાહે લોકસભામાં મત ચોરીના ત્રણ ઉદાહરણો આપ્યા

સંસદના શિયાળુ સત્રમાં SIR પર ચર્ચા દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે વિપક્ષ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી મત ચોરીનો મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યું છે. આજે, હું તમને કહેવા માંગુ છું કે દેશમાં મત ચોરી ક્યારે થઈ છે? અમિત શાહે કહ્યું, મત ચોરી માટે ત્રણ કારણો છે. નંબર એક: લાયકાતનો અભાવ અને મતદાર હોવાનો ડોળ કરવો; આને મત ચોરી ગણવામાં આવે છે. બીજું, તમે અન્યાયી રીતે ચૂંટણી જીતો છો. ત્રીજું, મતની વિરુદ્ધ પદ મેળવવું. આ ત્રણેય મત ચોરીના દાયરામાં આવે છે.
सबसे पहला SIR 1952 में हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद भी कई बार SIR हुआ।
2004 के बाद, अब 2025 में SIR हो रहा है, और इस समय सरकार NDA की है। 2004 तक SIR प्रक्रिया का किसी भी दल ने विरोध नहीं किया था।
क्योंकि यह चुनावों को पवित्र रखने की… pic.twitter.com/0c2VptoKdW
— BJP (@BJP4India) December 10, 2025
દેશમાં મત ચોરીનો પહેલો બનાવ ત્યારે બન્યો જ્યારે દેશના પહેલા વડા પ્રધાનનો નિર્ણય લેવાનો હતો. તે સમયે, દેશના તમામ રાજ્યોના કોંગ્રેસ પ્રમુખોએ દરેક મત માટે મતદાન કરવાનું હતું. આમાંથી, 28 મત સરદાર પટેલને અને બે મત જવાહરલાલ નેહરુને ગયા, અને જવાહરલાલ નેહરુ વડા પ્રધાન બન્યા.” આ પછી, કોંગ્રેસના સાંસદોએ ગૃહમાં હંગામો મચાવ્યો.
कांग्रेस पार्टी द्वारा SIR पर चार महीने से एकतरफा झूठ फैलाया गया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
सुनिए, श्री @AmitShah ने और क्या कहा…
पूरा वीडियो देखें: https://t.co/6yrf1Rvn75 pic.twitter.com/Bdt8M3wQhW
— BJP (@BJP4India) December 10, 2025
અનૈતિક રીતે ચૂંટણી જીતવી એ પણ મત ચોરી છે – શાહ
અમિત શાહે કહ્યું, બીજા પ્રકારની મત ચોરી, એટલે કે અનૈતિક રીતે ચૂંટણી જીતવી, ભૂતકાળમાં પણ એક વખત થઈ ચૂકી છે. શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી રાયબરેલીથી ચૂંટાયા હતા. શ્રી રાજ નારાયણે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ચૂંટણી નિયમો અનુસાર યોજાઈ ન હતી. અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટે નક્કી કર્યું કે શ્રીમતી ગાંધીએ ચૂંટણી ન્યાયી રીતે જીતી નથી અને તેને રદબાતલ જાહેર કરી. આ પણ એક મોટી મત ચોરી હતી. આ પછી, સંસદમાં એક કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો જેમાં વડા પ્રધાન સામે કોઈપણ કેસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. શ્રીમતી ગાંધીએ પોતાને પ્રતિરક્ષા આપવાનું કામ કર્યું.
Union Home Minister Shri @AmitShah‘s reply during Discussion on Election Reforms in Lok Sabha. https://t.co/JCbrNpG6U3
— BJP (@BJP4India) December 10, 2025
લાયકાત વિના મતદાર બનવું પણ મત ચોરી છે – શાહ
શાહે કહ્યું કે ત્રીજા પ્રકારની મત ચોરી એ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જેની પાસે લાયકાતનો અભાવ હોય તે મતદાર બને છે. તાજેતરમાં દિલ્હીની એક સિવિલ કોર્ટમાં એક વિવાદ પહોંચ્યો છે, જ્યાં મુદ્દો એ છે કે સોનિયા ગાંધી આ દેશના નાગરિક બનતા પહેલા મતદાર બન્યા હતા. હું એ હકીકત જણાવી રહ્યો છું કે કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હવે, તેમણે કોર્ટમાં આનો જવાબ આપવો પડશે.”