લોકસભામાં વિપક્ષ પર પ્રહાર કરી કંગનાએ કર્યા PM મોદીના વખાણ

લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા દરમિયાન સાંસદ કંગના રનૌતે વિપક્ષ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા. તેણીએ કહ્યું કે સંસદમાં આખું વર્ષ વિપક્ષના હોબાળાથી ભરેલું રહ્યું,અને એક નવા સાંસદ તરીકે, આ અનુભવ ચિંતાજનક રહ્યો. કંગનાએ વિપક્ષના વિવાદ, સૂત્રોચ્ચાર અને ગૃહની કાર્યવાહીમાં વિક્ષેપ પાડવાની પદ્ધતિઓને લોકશાહી ધોરણોની વિરુદ્ધ ગણાવી. EVM હેકિંગના વિપક્ષના આરોપોનો જવાબ આપતા તેણીએ કહ્યું કે PM મોદી EVM હેક કરતા નથી, પરંતુ લોકોના હૃદયને હેક કરે છે. આ દરમિયાન સંસદ સંકુલની બહાર, જ્યારે રાહુલ ગાંધીની જર્મનીની મુલાકાત વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે કંગનાએ કહ્યું કે તેમનામાં ચારિત્ર્યની શક્તિનો અભાવ છે, અને તેથી, તે તેમના પર ટિપ્પણી કરવા માંગતી નથી.
કંગનાએ પોતાના ભાષણની શરૂઆત વિપક્ષના “સર” ના નારા અને તેનાથી થયેલા હોબાળાને યાદ કરીને કરી. તેણીએ કહ્યું કે જ્યારે પણ સરકાર આગળ વધે છે, ત્યારે વિપક્ષ તેનો વિરોધ કરવા માટે નિયમો તોડે છે. તેણીએ આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષ પાસે ન તો નક્કર તથ્યો છે કે ન તો સ્પષ્ટ રણનીતિ. કંગનાએ કહ્યું કે જ્યારે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી બોલવા માટે ઉભા થયા, ત્યારે તેણીને કોઈ મોટો ખુલાસો થવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તેમનું ભાષણ તથ્યો અને ગંભીરતાથી મુક્ત હતું.
કંગનાએ ગૃહ વતી માફી માંગી. કંગનાએ વિપક્ષ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત મહિલાના ફોટાના ઉપયોગને ગંભીર અપમાન ગણાવ્યું. તેણીએ જણાવ્યું કે મહિલાએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું હતું કે તેનો ભારત સાથે કોઈ સંબંધ નથી અને તેણીએ ક્યારેય ભારતની મુલાકાત લીધી નથી. આમ છતાં, વિપક્ષે તેના ફોટાનો દુરુપયોગ કર્યો. કંગનાએ ગૃહ વતી મહિલાની માફી પણ માંગી અને તેને મહિલાના ગૌરવ પર હુમલો ગણાવ્યો. તેણીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી વારંવાર મહિલાઓનું અપમાન કરવામાં વ્યસ્ત રહી છે, જ્યારે વડા પ્રધાને મહિલાઓના રક્ષણ અને રક્ષણ માટે ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે.
EVM સામેના આરોપોને પોકળ ગણાવતા, કંગનાએ EVM સામેના વિપક્ષના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા. તેણીએ કહ્યુ કે કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન ચૂંટણીમાં ગેરરીતિની વાસ્તવિક ઘટનાઓ બની હતી, જ્યારે મતપત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ઇન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ રાજ નારાયણ કેસનો ઉલ્લેખ કરીને, તેમણે કહ્યું કે એક વડા પ્રધાન પણ ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ માટે દોષિત ઠર્યા હતા. કંગનાએ તીખી ટિપ્પણી કરી કે આજે કોંગ્રેસ EVM પર સવાલ ઉઠાવે છે, જ્યારે વાસ્તવિક ગેરરીતિઓ તેના શાસન દરમિયાન થઈ હતી. તેમણે પ્રિયંકા ગાંધીના નિવેદન, “જૂની વાતો ન ઉઠાવો” પર પણ કટાક્ષ કર્યો, જેમાં તેણે કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી સંપૂર્ણ નાગરિકતા વિના પણ મતદાન કરતા રહ્યા.
બિહાર SIR પર આ નિવેદન
કંગનાએ કહ્યું કે બિહારમાં SIR લાગુ થયા પછી, 6 મિલિયનથી વધુ અમાન્ય મતદાતા ID રદ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ઘૂસણખોરો, તેમજ એવા લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે જે હવે આ દુનિયામાં નથી અથવા બીજે ક્યાંય સ્થળાંતર કરી ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે જો આ મતદાતાઓ વાસ્તવિક હોત, તો કોઈ વિરોધ કરવા આગળ આવ્યું હોત. કંગનાએ કહ્યું કે આ સુધારાઓ પછી જ બિહારમાં 67 ટકા નો રેકોર્ડ મતદાન જોવા મળ્યું, જે લોકોના વિશ્વાસનું એક મહત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ છે.
કંગનાએ ‘વન નેશન, વન ઈલેક્શન’ ના અમલીકરણની જોરદાર માંગણી કરી, એમ કહીને કે વારંવાર થતી ચૂંટણીઓ દેશને નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન પહોંચાડે છે. વારંવાર થતી ચૂંટણીઓ પર ₹10,000 કરોડથી વધુનો ખર્ચ થાય છે. તેણીએ કહ્યું કે આનાથી નાગરિકો, વહીવટ અને સમગ્ર વ્યવસ્થા પર ભારે અસર પડે છે. તેણીએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચૂંટણીઓને લોકશાહીનો ઉત્સવ ગણાવ્યો છે, અને આ ઉજવણી એકસાથે યોજવી જોઈએ. કંગનાએ “જય હિંદ” ના નારા સાથે પોતાનું ભાષણ સમાપ્ત કર્યું.