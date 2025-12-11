રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાનના ચેમ્બરમાં PM મોદી અને શાહ સાથે કરી બેઠક

વડાપ્રધાન કાર્યાલયના એક રૂમ અને પીએમ મોદી અને અમિત શાહ વચ્ચે રાહુલ ગાંધી સાથે 88 મિનિટની મુલાકાત બુધવારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર રહી. જોકે એ વાત જાણીતી હતી કે મુખ્ય માહિતી કમિશનર માટેના ઉમેદવારોની ચર્ચા કરવા માટે ત્રણ ટોચના નેતાઓ મળશે, પરંતુ આ બેઠક લાંબા સમય સુધી ચાલવાની અપેક્ષા નહોતી.
રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી અને અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી
નિયમો અનુસાર, વડા પ્રધાન, વડા પ્રધાન દ્વારા નિયુક્ત કેન્દ્રીય મંત્રી અને વિરોધ પક્ષના નેતા મુખ્ય માહિતી કમિશનર, માહિતી કમિશનરો અને તકેદારી વિભાગના ઉચ્ચ સ્તરના અધિકારીઓની નિમણૂક અંગે નિર્ણય લે છે. રાહુલ ગાંધી બપોરે ૧ વાગ્યે વડા પ્રધાન કાર્યાલય પહોંચ્યા, અને બેઠક બપોરે ૧:૦૭ વાગ્યે શરૂ થઈ. પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો તેમ તેમ સાંસદોમાં ભ્રમ ઊંચો થયો. તેમણે બેઠક માટે અન્ય સંભવિત એજન્ડાઓ પર ચર્ચા કરવાનું શરૂ કર્યું.
મુખ્ય માહિતી કમિશનરની નિમણૂક પર ચર્ચા
૮૮ મિનિટ પછી, જ્યારે રાહુલ ગાંધી બહાર આવ્યા, ત્યારે સ્પષ્ટ થયું કે ચર્ચા ફક્ત મુખ્ય માહિતી કમિશનરની નિમણૂક વિશે જ નહીં, પરંતુ આઠ માહિતી કમિશનરો અને એક વિજિલન્સ કમિશનરની નિમણૂકો વિશે પણ હતી. અહેવાલો અનુસાર, ગાંધીએ બધી નિમણૂકો સામે વાંધો વ્યક્ત કર્યો.