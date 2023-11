વર્લ્ડ કપ 2023: ગ્લેન મેક્સવેલની ઈજા પર પેટ કમિન્સની પ્રતિક્રિયા

ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલે મુંબઈમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બેવડી સદી ફટકારી. તેણે વર્લ્ડ કપ 2023ની મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને અફઘાનિસ્તાન સામે જીત અપાવી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન મેક્સવેલને પીઠના દુખાવાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એક રિપોર્ટ અનુસાર, મેક્સવેલ પણ હેમસ્ટ્રિંગની ગંભીર ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે મેક્સવેલને લઈને એક અપડેટ આપી છે.

ઈન્ડિયા ટુડેના સમાચાર અનુસાર, કમિન્સે મેક્સવેલ વિશે કહ્યું, “મને ખાતરી છે કે તે ઠીક થઈ જશે. તે પીડાનો સામનો કરી રહ્યો હતો. પરંતુ આ હોવા છતાં રમ્યા. આ દર્શાવે છે કે તેને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમવાનું કેટલું પસંદ છે. તેઓ ખુશ છે અને માત્ર દુઃખ છે. હેમસ્ટ્રિંગ્સમાં પણ થોડી સમસ્યા છે. પરંતુ મને લાગે છે કે તેઓ ઠીક છે.

An exceptional double ton from an injured Glenn Maxwell helps Australia to a famous victory 🔥@mastercardindia Milestones 🏏#AUSvAFG pic.twitter.com/OavPr2ZRAN

— ICC (@ICC) November 7, 2023