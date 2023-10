વર્લ્ડ કપ 2023: ‘જો બાંગ્લાદેશ ભારતને હરાવશે…’, પાકિસ્તાની અભિનેત્રીએ આપી મોટી ઓફર

ગયા શનિવારે ODI વર્લ્ડ કપ 2023માં પાકિસ્તાનને ભારત સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ હાર બાદ પાકિસ્તાનીઓ એકદમ નિરાશ દેખાયા હતા, જેમાં અભિનેત્રી સેહર શિનવારી પણ સામેલ હતી. હવે પાકિસ્તાની અભિનેત્રીએ ભારતીય ટીમને હરાવવા માટે બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને મોટી ઓફર રજૂ કરી છે. ટીમ ઈન્ડિયા ટૂર્નામેન્ટની આગામી એટલે કે ચોથી મેચ બાંગ્લાદેશ સામે ગુરુવાર, 19 ઓક્ટોબરે પુણેના મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમશે. આ મેચ પહેલા પાકિસ્તાની અભિનેત્રીએ તેના દ્વારા બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓને ઓફર કરી હતી.

InshAllah my Bangali Bandu will avenge us in the next match. I will go to dhaka and have a fish dinner date with Bangali boy if their team managed to beat India ✌️❤️ 🇧🇩

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) October 15, 2023